Třetí gól, vítězný. Nevím, kde se to ve mně bere, podivuje se Horák

V zápase s Jabloncem, kdy Kotal Votroky poprvé po trenérské změně v Hradci vedl, Horák svůj střelecký přínos ještě zvýraznil.

Svým třetím gólem v sezoně rozhodl o nejtěsnější výhře svého mužstva, která přišla po třech porážkách v řadě. „Hodně důležitý zápas, vlastně o šest bodů, a jsem rád, že jsme to zvládli,“ uvedl třiadvacetiletý fotbalista, který se do Hradce vrátil v létě po několika letech strávených v pražské Spartě.

Nebylo to ale pro váš tým jednoduché, jak jste zápas viděl ze hřiště?

Že jsme první poločas hráli trochu líp než druhý.

Čím to podle vás bylo?

Po přestávce jsme asi trochu měli v hlavách, že vedeme, možná i proto jsme se zatáhli. Měli jsme i trochu štěstí, ale jsem rád že jsme to dotáhli a že jsem k tomu přispěl gólem.

Byl už třetím vaším v této sezoně, k tomu jedna asistence. Nikdy jste nebyl střelcem. Co vám k této bilanci pomáhá?

Sám nevím, kde se to ve mně bere. Ani ve snu jsem si nepředstavoval, že by se mi něco takového mohlo povést. Navíc mám tři střely na branku, z toho tři góly, jen tak dál.

Říkal jste, že to byl důležitý zápas, do kterého vás vedl nový trenér. Co se pod koučem Kotalem za ten týden podle vás změnilo?

Je třeba říct, že se toho za těch pár dnů moc stihnout nedá. Přešli jsme třeba na čtyři obránce místo tří a je vidět nový impuls, který trenérská změna vždycky přinese.

O trenéru Kotalovi se ví, že klade důraz na pečlivou defenzivu. Platilo to i tentokrát?

My jsme v posledních zápasech dostávali hodně gólů, opravdu to bylo jedno z hlavních témat.

Také se ví, že se s trenérem Kotalem dlouho znáte, hrál jste pod ním ve Spartě i v mládežnické reprezentaci. Výhoda?

Určitě ano. Já vím, co po mně bude chtít, on zase, co ode mě může čekat.

Hra na čtyři obránce před vás posunula zkušeného Václava Pilaře. Jak jste si na hřišti rozuměli?

Hodně mi pomáhal, z čehož jsem byl překvapený. Navíc mi přihrál na gól, takže super.

Rozhodčí v zápase odpískal jedenačtyřicet faulů, což je opravdu hodně. Byl to tak tvrdý zápas?

Z toho čísla jsem trochu překvapený. Byla to ale vzhledem k důležitosti zápasu tak trochu válka.