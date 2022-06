Příprava fotbalistů Hradce Králové: šance pro fanoušky z okolí

so 25. 6. Příbram – Hradec (12) v Benátkách nad Jizerou

so 25. 6. Hradec - nezn. soupeř v Benátkách nad Jizerou

so 2. 7. Hradec - Varnsdorf (11) v Hořicích

so 9. 7. Hradec - Sparta B (10.30) v Písku

stř. 13. 7. Hradec - Dukla (17) v Opatovicích nad Labem

so 16. 7. Hradec - Jihlava (11) v Opatovicích nad Labem

stř. 20. 7. Vys. Mýto - Hradec (17) ve Vysokém Mýtě