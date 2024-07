Zlepšili jsme se, ale stále je na čem pracovat, říká hradecký trenér Horejš

„Oproti prvnímu zápasu v přípravě jsme se zlepšili, k čemuž přispěl i soupeř, který nás kvalitním výkonem donutil zvednout náročnost naší hry,“ uvedl trenér hradeckých fotbalistů David Horejš. „Do ligy ještě nějaký čas zbývá, stále je na čem pracovat.“

Hradečtí si zápas s ambiciózním soupeřem zahráli v Písku na závěr týdenního soustředění. Týden poté, co po úvodním bloku přípravy remizovali 1:1 s aktuálně třetiligovým polským týmem Zaglebie Sosnowiec.

Podle trenéra byl rozdíl v kvalitě soupeřů znát, čemuž odpovídala i kvalita fotbalu: „Hrálo se dobré utkání a v dobrém tempu.“ I přesto, že se hráči museli vyrovnat s horkým počasím. „Celý týden je příjemně, ale přijde zápas a najednou je třicítka. Není to úplně příjemné, ale je to pro všechny stejné,“ řekl útočník Ondřej Mihálik k podmínkám, za kterých se přes pravé sobotní poledne v Písku hrálo.

Mihálik patří do čtveřice nových hráčů, již se snaží dostat do lifové sestavy týmu. Kromě něj to platí o brankáři Vágnerovi a o dalších útočnících Vlkanovovi a Náprstkovi. Právě Mihálik ale má jistotu, že si za necelé dva týdny v duelu s Teplicemi, v němž Hradec do ligy vstoupí, nezahraje.

„Mrzí mě, že kvůli červené nemůžu v prvním kole nastoupit. Budu mít o týden delší přípravu s týmem, každý trénink se herní součinnost zlepšuje,“ poznamenal borec, jenž v minulé sezoně působil v týmu Slovácka.

Mihálik odehrál proti rezervě pražské Sparty druhý poločas. Stejně jako v tom prvním Hradec vstřelil jeden gól. Podle Mihálika je to jeden z kladů, který zápas Hradci přinesl: „Dobře, že jsme vyhráli oba poločasy, takže obě sestavy, které hrály. Ukázali jsme věci, na kterých pracujeme, a náš výkon šel oproti zápasu s Poláky nahoru.“

V prvním poločase se střelecky prosadil Juliš, jenž zužitkoval Horákův rohový kop, ve druhém Klíma, kterému k úspěchu rovněž pomohla standardní situace.

Příležitosti ke skórování ale Hradec měl i ze hry. „Měli jsme ve hře zajímavé věci, jen jsme některé nedotáhli. Šance jsme si vytvářeli v naší hře se objevovaly věci, které trénujeme,“ potěšilo Horejše.

Stejně jako to, že se na zlepšení herního projevu týmu podíleli noví hráči, byť tentokrát nastoupili jen Vlkanova a Mihálik: „Všichni hráči ale podali lepší výkon než v prvním zápase, byli jsme uvolněnější, lépe nám to běhalo, hráli jsme v lepší intenzitě.“

Příjemné zjištění je to určitě i proto, že na herní vyladění už moc času nezbývá. Liga totiž začíná už za necelé dva týdny, Hradec si svoji herní formu otestuje v sobotu, kdy v malšovické aréně přivítá druholigové Táborsko. A o osm dnů později, v neděli 21. srpna zápasem s Teplicemi vše vypukne.