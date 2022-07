Do Hradce zamířili brankář Bajza a záložník Smrž. Klub ještě shání stopera

Po Adamu Gabrielovi jsou oba jmenovaní dalšími hráči, kteří v létě zamířili do Hradce.

„Naskytla se nám možnost doplnit brankářský post o kvalitní posilu. Je to zkušený gólman s perfektními parametry, líbil se i našemu trenérovi Tomáši Poštulkovi, takže když se objevila příležitost ho získat, rádi jsme po něm sáhli,“ uvedl k příchodu Bajzy Jiří Sabou, sportovní ředitel hradeckého klubu.

Gólman, jenž patřil Slovácku, ale v minulé sezoně převážně hostoval v Karviné, tak doplnil brankářskou dvojici, s níž Hradec do přípravy vstoupil. O místo v sestavě se tak nyní perou Patrik Vízek, jenž v Hradci působil i na jaře, Michal Reichl, který se vrátil z hostování v pražské Dukle, a nyní i Bajza. „Od jeho příchodu si slibujeme především zvýšení konkurence na brankářském postu, máme nyní tři kvalitní gólmany, kteří se musí poprat o to, kdo bude chytat,“ poznamenal Sabou.

Všichni tři v přípravě zatím dostali stejný zápasový prostor, Reichl odchytal na turnaji v Benátkách nad Jizerou celý zápas s Příbramí, Vízek a Bajza se poločasově podělili o druhý turnajový duel proti Liberci a nyní o utkání v Hořících.

Třicetiletý Bajza si do Hradce přinesl řadu zkušeností z předcházející kariéry. Nechybějí v ní ani ty z italské Serie A, kde strážil klec Parmy. Delší dobu působil také v dánském Vejle.

Vedle Bajzy si v Hořicích zapsal první start v hradeckém dresu také záložník Vojtěch Smrž. Pětadvacetiletý borec z Karviné, jenž v minulé sezoně hostoval v Mladé Boleslavi, do Hradce míří poté, co se kluby domluvily na jeho výměně s Dominikem Soukeníkem, jenž naopak zamířil do Karviné.

Hradečtí v pondělí vyrazí na soustředění do Písku a čekalo se zda u toho bude ještě jeden nový hráč. Vedení klubu totiž v posledních dnech usilovně shánělo do týmu stopera. Hlavně poté, co se do belgického angažmá odebral Jan Král.

Adam Gabriel

V Hořicích si stejně jako ostatní hradečtí hráči poločas odehrál i kapitán týmu Adam Vlkanova. Borec, o jehož služby se zajímá řada klubů a jenž se netají tím, že by po loňské vydařené sezoně uvítal změnu prostředí. „Nabídek je víc jak z domova, tak ze zahraničí, ale zatím nechci nic říkat,“ poznamenal Vlkanova k dotazu, kde bude v příští sezoně působit. Do Písku však asi vyrazí také.

V Písku bude na konci týdne pokračovat zápasové prověřování formy mužstva, dalším soupeřem bude v sobotu druholigová rezerva pražské Sparty. Hradec do ní nastoupí po třech dosavadních výhrách, ta sobotní v Hořicích byla gólově nejnižší.

„Varnsdorf byl velmi kvalitní soupeř, který porazil Teplice, a já se nedivím proč,“ uvedl Miroslav Koubek, kouč hradeckého týmu, „v prvním poločase jsme podali lepší výkon a pozahazovali jsme několik šancí, druhý poločas se mi ale moc nelíbil, byli jsme statičtí s pomalou rozehrávkou.“