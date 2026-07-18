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Chance Liga 2026/2027

Po obratu jen remíza? Hlavu mi zamotali ti, kteří hráli první poločas, přiznává Horejš

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  7:00
David Horejš, trenér fotbalistů Hradce Králové

David Horejš, trenér fotbalistů Hradce Králové | foto:  Michal Růžička, MAFRA

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Útočník Ondřej Mihálik (vlevo) a obránce Filip Čihák pózují v dresech, ve...
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Dost možná to měla být v prvním poločase sestava, se kterou se počítá pro vstup do nové, velmi očekávané sezony. Pokud to tak bylo, bude mít trenér hradeckých fotbalistů David Horejš v příštích dnech trochu zamotanou hlavu. V prvním poločase zápasu s ukrajinským Charkovem, posledním ze tří na soustředění v Rakousku a i před ostrým startem sezony, totiž Hradec nehrál dobře.

Dostal v něm dvě branky, žádnou nedal a hlavně jeho hra se Horejšovi hodně nelíbila. Na rozdíl od toho ve druhém poločase obměněná sestava po dobré hře skóre otočila na 3:2. Generálka na novou sezonu nakonec skončila nerozhodně 3:3.

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„Spíš mi zamotali hlavu ti, kteří hráli první poločas. Tím, s jakou intenzitou hráli. S tím nemůžeme být spokojeni,“ uvedl hradecký kouč na otázku zda mu při hledání sestavy střídající hráči dobrým výkonem nenarušili plány pro základní jedenáctku pro úvod sezony.

Stalo se tak na závěr soustředění přesně týden před ostrým vstupem do ní.

Hradec vstup absolvuje tři tisíce kilometrů na sever. K utkání předkola Evropské ligy se vydá ve středu do Norska, stovky kilometrů za polární kruh. Zápas v Tromsö bude pro klub historickou událostí, do Evropy se vrátí po dlouhých jednatřiceti letech.

Útočník Ondřej Mihálik (vlevo) a obránce Filip Čihák pózují v dresech, ve kterých se budou hradečtí fotbalisté prezentovat v sezoně 2026/27. Černobílé jsou určeny pro domácí zápasy, žluté pro venkovní.

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„Jak jsme odehráli první poločas, je k zamyšlení. Kdybychom takhle šli do soutěže, asi bychom měli velký problém,“ netajil Horejš. „Na druhé straně musím tým pochválit za druhý poločas, udělali jsme některé změny a v naší hře přišly věci, o kterých se bavím, a dovedlo nás to k lepšímu výsledku.“

Porovnání sestav z obou poločasů zápasu dává tušit, jak budou hradečtí trenéři při skládání sestavy ve čtvrtek uvažovat. I proto, že ještě zbývá pár dnů na to, aby se na mrzutost z výkonu v prvním poločase duelu s Charkovem zapomnělo. Avšak k vysvětlování budou i další věci.

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„Jsem rád, že jsme na závěr vydařeného soustředění neprohráli, na druhé straně jsem zklamaný z toho, že jsme si poté, co jsme skóre z 0:2 otočili na 3:2, prakticky z rozehrávky nechali dát vyrovnávací gól, vzadu to z naší strany nebylo dobré,“ přiznal hradecký trenér.

Hradec strávil v Rakousku více než týden, odehrál tam tři zápasy. Dánský Nordsjaelland porazil 3:0, s rakouským Wolfsbergerem remizoval 1:1 a o remíze 3:3 s Charkovem už byla řeč.

Hradečtí do Rakouska odcestovali se dvěma letními posilami – Tomem Slončíkem a Tomášem Wiesnerem. Kouč před odjezdem hovořil o tom, že by na soustředění mělo odjet posil víc, ale nedošlo na to, ve středu ráno tak do Norska s velkou pravděpodobností vyrazí kádr, jejž měli trenéři k dispozici v Kaprunu.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
19. 7. 21:00
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
18. 7. 2026 23:00
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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