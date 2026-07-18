Po obratu jen remíza? Hlavu mi zamotali ti, kteří hráli první poločas, přiznává Horejš

Dostal v něm dvě branky, žádnou nedal a hlavně jeho hra se Horejšovi hodně nelíbila. Na rozdíl od toho ve druhém poločase obměněná sestava po dobré hře skóre otočila na 3:2. Generálka na novou sezonu nakonec skončila nerozhodně 3:3.
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„Spíš mi zamotali hlavu ti, kteří hráli první poločas. Tím, s jakou intenzitou hráli. S tím nemůžeme být spokojeni,“ uvedl hradecký kouč na otázku zda mu při hledání sestavy střídající hráči dobrým výkonem nenarušili plány pro základní jedenáctku pro úvod sezony.
Stalo se tak na závěr soustředění přesně týden před ostrým vstupem do ní.
Hradec vstup absolvuje tři tisíce kilometrů na sever. K utkání předkola Evropské ligy se vydá ve středu do Norska, stovky kilometrů za polární kruh. Zápas v Tromsö bude pro klub historickou událostí, do Evropy se vrátí po dlouhých jednatřiceti letech.
Útočník Ondřej Mihálik (vlevo) a obránce Filip Čihák pózují v dresech, ve kterých se budou hradečtí fotbalisté prezentovat v sezoně 2026/27. Černobílé jsou určeny pro domácí zápasy, žluté pro venkovní.
„Jak jsme odehráli první poločas, je k zamyšlení. Kdybychom takhle šli do soutěže, asi bychom měli velký problém,“ netajil Horejš. „Na druhé straně musím tým pochválit za druhý poločas, udělali jsme některé změny a v naší hře přišly věci, o kterých se bavím, a dovedlo nás to k lepšímu výsledku.“
Porovnání sestav z obou poločasů zápasu dává tušit, jak budou hradečtí trenéři při skládání sestavy ve čtvrtek uvažovat. I proto, že ještě zbývá pár dnů na to, aby se na mrzutost z výkonu v prvním poločase duelu s Charkovem zapomnělo. Avšak k vysvětlování budou i další věci.
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„Jsem rád, že jsme na závěr vydařeného soustředění neprohráli, na druhé straně jsem zklamaný z toho, že jsme si poté, co jsme skóre z 0:2 otočili na 3:2, prakticky z rozehrávky nechali dát vyrovnávací gól, vzadu to z naší strany nebylo dobré,“ přiznal hradecký trenér.
Hradec strávil v Rakousku více než týden, odehrál tam tři zápasy. Dánský Nordsjaelland porazil 3:0, s rakouským Wolfsbergerem remizoval 1:1 a o remíze 3:3 s Charkovem už byla řeč.
Hradečtí do Rakouska odcestovali se dvěma letními posilami – Tomem Slončíkem a Tomášem Wiesnerem. Kouč před odjezdem hovořil o tom, že by na soustředění mělo odjet posil víc, ale nedošlo na to, ve středu ráno tak do Norska s velkou pravděpodobností vyrazí kádr, jejž měli trenéři k dispozici v Kaprunu.