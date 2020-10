Chceme zůstat pokorní, říká hradecký kouč po vyřazení Příbrami

Hradec tak mohl po vítězství 2:1 po prodloužení začít slavit těžce vybojovaný postup mezi nejlepších šestnáct týmů letošního MOL Cupu a těšit se na dalšího soupeře, s velkou pravděpodobností znovu prvoligového, ale o tom rozhodne teprve los.

Po duelu, který stejně jako ten v první reprezentační pauze sehraný v Liberci ukázal, že Hradec může hrát se soupeři z nejvyšší soutěže vyrovnané partie.

„Chceme zůstat pokorní, okusili jsme si, že liga má svoji kvalitu a že se jí přibližujeme. Každé vítězství jako to dnešní pro nás musí být povzbuzením,“ uvedl trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

Hradečtí si postup určitě zasloužili. Herně měli většinou alespoň mírně navrch a navíc soupeře s jedinou, bohužel gólovou výjimkou do šancí nepustili. „V základních devadesáti minutách jsme byli důraznější a agresivnější, až po po pokutové území jsme měli určitou převahu, zatímco co soupeř hrozil z protiútoků, které jsme ale zachytávali,“ poznamenal hradecký kouč.

Tomáš Pilík (vlevo) z Příbrami a Filip Novotný z Hradce Králové bojují o míč.

Góly začaly padat až ve druhém poločase, v prvním ani jeden z týmů neměl vyloženou šanci. Změnil to až po téměř hodině hry záložník Kodeš, který v poslední přestupní den, tedy v pondělí přišel do Hradce z Teplic. V prvním zápase v novém dresu se trefil poté, co se k němu odrazil centr od Vlkanovy, Kodeš ho nekompromisně poslal do branky. Příbram vyrovnala 15 minut před koncem po snad jediné chybě hradecké defenzivy, která za sebou nechala Boakyee, ten sám před Ottmarem nezaváhal.

V prodloužení předvedl nádhernou akci i s přesnou střelou Dvořák. Hradec pak už vedení v nervózním závěru, k němuž přispěl i nepřesný rozhodčí, uhájil. „Bylo to hektické a nervózní, ale jsem rád, že to hráči zvládli,“ těšilo kouče.