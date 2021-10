Další výhra. Ale s šestnácti body se ještě nikdo nezachránil, říká útočník Dvořák

Na nováčka slušný výkon! „Jsme v dobré situaci, ale že bychom si to užívali, se říct nedá. S šestnácti body se ještě nikdo nezachránil, navíc kdybychom tady prohráli, tak bychom byli v ohrožení,“ řekl po výhře ve Zlíně útočník hradeckého mužstva Pavel Dvořák.



„Liga se teprve rozběhla a letos má pětatřicet kol,“ připomněl hlavní kouč mužstva Miroslav Koubek. Ve Zlíně se Hradec rozběhl k vítězství už na začátku druhé minuty zápasu. Vlkanova zahrál roh, Hradec dobře zvládl následnou melu v pokutovém území, po níž Mejdrovu střelu brankář Šiška sice vyrazil, ale jen před Dvořáka, který poté neměl problém poslat Hradec do vedení.

„Do zápasu jsme dobře vstoupili, vedle gólu jsme měli další dvě tři nadějné brejkové situace, které jsme nevyužili, ale to bychom možná chtěli moc,“ komentoval vstup do utkání Dvořák, pro kterého to byla třetí branka této sezony.



Zlín pak hru nejen vyrovnal, ale dostal Hradec pod tlak. K vyrovnání se ale nedostal. A když se mu to na začátku druhého poločasu podařilo, vzal první gólové slovo zápasu hradecký kapitán Vlkanova. Střelou levou nohou zpoza pokutového území velmi rychle vrátil svému týmu vedení.



„Podle mě rozhodující okamžik. Ve chvíli, kdy se Zlín nadechoval, tak jsme ho uzemnili z jediné šance, kterou jsme v té době měli,“ poznamenal Dvořák.

Druhý gól si Vlkanova schoval až na nastavení druhé půle, kdy se Hradec po rohovém kopu Zlína, do něhož se zapojil i brankář Šiška, dostal do brejku a Vlkanova zcela sám téměř z poloviny hřiště střílel na prázdnou branku. „I předtím hrál Adam dobře, měl hodně asistencí, jsem rád, že to teď podpořil dvěma góly,“ uvedl Dvořák.