Klidnější zima byla blízko. Hradec teď má další pokus v Budějovicích

„Je to strašná škoda, protože teď nás čeká poslední týden a v něm jedeme dvakrát ven,“ shrnul pocity hradeckého týmu po porážce 2:3 s Baníkem.

Připomenutí dvou utkání na hřištích soupeřů je více než namístě. Hradec totiž nejprve pozítří vyrazí do Českých Budějovic k dohrávce zápasu, jenž byl kvůli přívalům sněhu odložen minulý víkend. A už v sobotu pro změnu do Zlína k zápasu posledního kola podzimního programu.

Společný jmenovatel obou blížících se utkání? Když pomineme cestování, což v tomto počasí není zanedbatelná záležitost, tak postavení soupeřů. České Budějovice jsou před posledním ligovým týdnem tohoto roku poslední, Zlín předposlední. Hradec od posledních dvou příček dělí další dvě místa a v tuto chvíli nadějně vyhlížející polštář sedmi bodů na České Budějovice a šesti na Zlín. O důležitosti výsledků těchto zápasů tak nemá cenu diskutovat. „Musíme udělat maximum, abychom přivezli co nejvíc bodů,“ poznamenal k tomu hradecký kapitán Kodeš.

Navíc jen těžko v sobě dusil naštvání z toho, co Hradec předvedl. Nejen kvůli zpackanému závěru. „Nechytli jsme začátek zápasu, začali jsme úplně katastrofálně. Kdyby Baník vedl 2:0 v desáté minutě, tak by nikdo nemohl říct ani popel. Nakonec vedli 1:0. Pak jsme se do zápasu trochu dostali, šli jsme 2:1 do vedení,“ popisoval své pocity ze zápasu.

Královéhradecký křídelník Václav Pilař proměňuje pokutový kop.

Obrat na konci? „Vedení jsme si nevážili“

V domácí rozlučce s prvním půlrokem v nové aréně ale Hradec i tak k výhře směřoval. I druhá půle se sice nesla ve znamení převahy soupeře, na skóre to ale dlouho nebylo vidět. Až v poslední desetiminutovce Hradečtí neuhlídali dvě akce dvojice Jiří Klíma – Tanko středem své obrany a bylo zle. Tanko dal zapomenout na šance, které v předcházejícím průběhu zápasu neproměnil.

„Přišlo mi, že jsme si toho vedení nevážili. Takový zápas nemůžeme ztratit. I dílem štěstěny se dostaneme do vedení 2:1, ale neuhlídáme to,“ mrzelo kapitána, „bohužel celý zápas nebyl z naší strany moc dobrý.“

Hradec podruhé v týdnu v závěru přišel o úspěch. Nejprve ve středu v osmifinále MOL Cupu, kdy v duelu s pražskou Slavií padl 0:2 až v prodloužení. Nyní v lize s Baníkem v posledních deseti minutách.

„I když síly asi docházely, tak svádět to na ně je takové klišé. Pravdou je, že ve středu jsme hráli 120 minut proti Slavii, proti které to není lehké ani 90 minut, natož i s prodloužením,“ vypravoval hradecký kapitán, „nějaký faktor by to asi mít mohlo, ale určitě bych to na to nesváděl a nepřičítal bych to tomu, že jsme dostali dva tak laciné góly.“

A další poučení pro týden, jenž může přinést do zimy klid, nebo naopak nervozitu? „Dali jsme jen dva góly, a z toho jeden z penalty, to je málo. Chybějí nám hlavně góly ze hry,“ odnesl si nejen z tohoto zápasu trenér Hradce Václav Kotal.