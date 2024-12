Vlastní gól? Nesmyslný, ale k fotbalu to patří, konstatoval hradecký kouč Horejš

Čihák totiž situaci vyřešil tím, že míč posílal k brankáři Adamu Zadražilovi. Gólman s tím ale nepočítal, přesunoval se jinam a už nestačil zasáhnout. Míč skončil v hradecké brance a Mladá Boleslav šla touto kuriózní brankou v závěru prvního poločasu do vedení. Po přestávce ho dvěma již svými zásahy zvýraznila a Hradec odjel domů s porážkou 0:3.

I kvůli situaci, která s výjimkou Hradeckých všechny pobavila. „Byla to chyba, která hrubě ovlivnila utkání. Nesmyslná vlastní branka, ale to k fotbalu patří,“ ulevil si po utkání trenér hradeckého týmu David Horejš.

Vlastní Čihákův gól byl jedním ze střípků nepovedeného zápasu. Hradec v něm na účastníka Konferenční ligy nestačil. „Musíme se omluvit fanouškům za to, co jsme předvedli. Jsem zklamaný jak z výkonu, tak výsledku,“ konstatoval trenér, jenž se v týdnu před zápasem s vedením hradeckého klubu dohodl na prodloužení smlouvy do roku 2027, „byl to nejhorší výkon za tu dobu, co jsem v Hradci.“

Filip Čihák z Hradce Králové.

Neproměněné šance

Hradec nezačal nejlépe, pak ale hru vyrovnal a vypracoval si i šance. Jenomže Petrášek po centru Krejčího z levé strany nechal vyniknout domácího brankáře. Podobně dopadl svým volejem také Krejčí. A pak přišla zmíněná vlastní branka, jež bude určitě jednou z nejkurióznějších v celé sezoně.

Hradci pak navíc nevyšel ani začátek druhého poločasu. Pouhých 50 vteřin po jeho zahájení totiž Kušej přetlačil v souboji Petráška, na zadní tyči našel Vojtu a ten díky výrazné teči smolaře utkání Čiháka podruhé překonal Zadražila.

Dvacetiletý útočník navázal na trefu proti Betisu a v začátku ligové kariéry potvrdil výbornou bilanci – v devátém startu dal třetí gól.

Domácí zápas kontrolovali a soupeře takřka k ničemu nepouštěli. V 67. minutě se Zadražil blýskl při Ladrově zakončení ve skluzu a následně předvedl ještě lepší zákrok po Vydrově střele z otočky.

V 77. minutě ale Kušej vyslal kolmicí do úniku Pulkraba a ten suverénně zakončil k tyči. Střídajícímu útočníkovi stačily k premiérovému gólu v ligové sezoně jen čtyři minuty. Zmar Hradce neukončil ani Koubek, jenž sám na malém vápně neprostřelil Trmala.

„Soupeř vyhrál zaslouženě, udělali jsme spoustu chyb,“ konstatoval hradecký kouč.

Tým tak už počtvrté za sebou nevyhrál, naposledy se mu to povedlo ještě v říjnu na hřišti posledních Českých Budějovic. Od té doby si do tabulky připsal jen dva body za dvě remízy.