Hradecký kouč Kotal: Zbavili jsme se zátěže, do Zlína si to jedeme rozdat

„My jsme také měli své problémy, venku jsme osm zápasů nevyhráli a už jsme koukali, kde to zlomíme,“ přiznával kouč Václav Kotal poté, co už věděl, že se onen zlom hradeckému týmu konečně podařil.

Na hřišti posledního týmu tabulky vyhrál 2:0 po průběhu, který od začátku dával tušit, že to dopadne dobře.

„My jsme takovou výhru už opravdu potřebovali. Venku jsme osmkrát nevyhráli, navíc jsme naposledy doma v závěru ztratili zápas s Ostravou, ve kterém jsem ještě deset minut před koncem vedli 2:1,“ připomněl kouč Kotal rozpoložení týmu před závěrem podzimu, k němuž se tým vydá už zítra do Zlína.

Po cestě na hřiště posledního ho nyní čeká cesta k předposlednímu. Pro odvalení možných záchranářských problémů je podobně důležitá. „Zbavili jsme se psychické zátěže, do Zlína si to pojedeme rozdat a uvidíme,“ věří hradecký kouč.

Zápas v Českých Budějovicích se hrál o deset dnů později, než stanovil ligový kalendář. Důvodem byla kalamita, která zaplavila jih Čech sněhem. Po několika málo dnech však předešlé počasí průběh zápasu neovlivnilo. „Dobrý terén mě překvapil. Na to, co tady bylo, byl vynikající,“ ocenil Kotal.

Gólová radost fotbalistů Hradce Králové v zápase s Českými Budějovicemi.

Terén sebevědomějšímu Hradci nahrál, stejně jako fakt, že domácí tým v posledních týdnech přišel o téměř celou fanouškovskou podporu. Po výtržnostech svých fanoušků v Plzni při zápase uplynulý víkend budějovický klub na svém stadionu uzavřel prostor určený kotli, a tak už předtím slabší návštěvy dostaly další ránu. Na stadionu se sešla necelá tisícovka diváků, slyšet byli spíše ti hradečtí.

„Možná nám to pomohlo. O tom, že tedy jsou nějaké problémy, jsem četl. A naši byli slyšet, doprovázejí nás pravidelně a vždycky nám to pomůže,“ poznamenal hradecký trenér.

Výhru podle něj mužstvo potřebovalo i proto, co se odehrálo jen čtyři předtím v utkání s Ostravou v Hradci: „Vedli jsme ještě deset minut před koncem 2:1, ale pak jsme si nechali dát, jak já říkám, zakázané góly.“

Kotal, o kterém je znám jeho důraz na precizní hru v obraně, si proto při výhře v Českých Budějovicích cení i toho, že ji tým zvládl, aniž by inkasoval gól: „Góly, co jsme dostali v závěru zápasu od Baníku, to byla tragédie, ale takový je fotbal, musíme to tak brát. Proto jsem za tuhle nulu rád.“

Hradec se tak zítra vydá do Zlína s bodovým i gólovým povzbuzením. A to v kompletním složení, což bylo před zápasem v Českých Budějovicích ohroženo. Hned devět hráčů totiž mělo na svém kontě tři žluté karty, případná čtvrtá by znamenala stop na další zápas, tedy na ten ve Zlíně.

Přestože se až na Harazima na hřišti objevili všichni ohrožení, nikdo svůj start v zákaz pro Zlín neproměnil. „Máme pro Zlín kompletní kádr, navíc se do něj vrací Leibl, který kvůli žlutým kartám nemohl v Budějovicích hrát,“ libuje si hradecký kouč.