Hradecký Rada: Životní forma? Střelecká asi ano, herní spíš ne

Pokud by se mu jeho předsevzetí podařilo naplnit, zařadil by se mezi historicky nejlepší hradecké kanonýry v samostatné české lize, navíc se nyní řadí mezi nejlepší střelce celé ligy v aktuální sezoně. Má na to devět kol a zdaleka není vyloučeno, že se v samostatné české lize posune až na jejich čelo. Ve čtyřiatřiceti letech, ve chvíli, kdy vážně zvažuje konec kariéry.

Vedete nejen mezi hradeckými, ale i v tabulce střelců celé ligy jste mezi nejlepšími kanonýry. Jak tohle vnímáte?

Zní to až neuvěřitelně, protože typologicky jsem úplně jiný hráč. Doma si tabulku střelců musím prohlédnout, abych o tom mohl jednou vypravovat vnoučatům.

Berete současnou sezonu jako životní formu?

V životní střelecké formě asi ano, v životní herní formě spíš ne.

Čemu připisujete střeleckou formu?

Dostal jsem se do pohody, jsem vyklidněnej. S přibývajícím věkem a zkušenostmi řeší člověk situace jinak. Teď se to sešlo a padlo z toho osm gólů. Pravdou je, že tam mám tři penalty, ale čím jich je víc, tím se zvyšuje tlak. Jsem za to ale hodně rád a je to příjemný pocit.

Kanonýři Hradce v 1. lize 1998/99 Fr. Koubek 11

1995/96 Černý st. 10

2014/15 Dvořák 9

1994/95 Jukl st. 8

2021/22 Rada 8

1993/94 Jukl st., Breda 7

2011/12 Dvořák 7 Pozn.: Jde o sezony v samostatné české lize, Hradec v ní od roku 1993 hraje 15. sezonu. Tučně vytištěný Rada může svoji bilanci ještě vylepšit.

Skoro to vypadá, že vám ve vašich střelecký úspěších vyhovuje styl, který Hradec letos v lize hraje. Souhlasíte?

Nevím, jestli to je tak, ale já klukům občas nadávám, ať to dávají ještě více pod sebe. Kdyby to tak dělali, měl bych gólů ještě víc.

Sedmý a osmý gól jste přidal nyní v zápase s Českými Budějovicemi, jak jste ho ze hřiště viděl vy?

Že to byl takový divočejší zápas. Fanoušci mohli být spokojeni, protože tam bylo naprosto všechno, ale my určitě spokojeni nejsme. Šli jsme za vítězstvím, to ale nemáme a zklamání nejspíš převládá u obou týmů.

V čem spočívá to vaše?

Měli jsme to dobře rozjetý, byli jsme aktivnější, šli jsme za druhým gólem. Jenomže závěr poločasu byl rozkouskovaný, Budějovice měly hodně rohových kopů a z jednoho nás potrestaly. Podle mě to byl klíčový moment zápasu a ve finále můžeme být rádi za bod. Hlavně proto, že jsme vyrovnali v deseti.

Vy jste vstřelil obě branky, jak byste je popsal?

U první mě v pokutovém území pěkně našel Honza Mejdr, chtěl jsem si to ťuknout a střílet levačkou, jenže jsem neměl dobrý první dotyk, proto mě napadlo to zaseknout na pravačku, intuitivně jsem se snažil odhadnout, kde bude brána a tyč, vyšlo to téměř přesně.

A penalta, při které brankář Budějovic vystihl váš úmysl?

Čekal jsem na jeho pohyb, ten ale nepřišel, tak jsem si vybral stranu.