Přišel a dal gól. Na hradeckou výhru ale Kubalova trefa nestačila

„Takhle by to asi chtěl trenér pokaždé, klaplo to tak, jak mělo, jen škoda, že jsme to nedotáhli,“ vypravoval po zápase s Baníkem Ostrava hradecký útočník, jenž do Hradce zamířil v létě z Opavy.



Potěšení z toho, že vstřelil svůj první ligový gól ve svém současném působišti a zároveň jím svůj tým poslal do vedení, mu ale trochu pokazil fakt, že nakonec nebyl vítězným. Hradec v posledním zápase před druhou reprezentační pauzou ale v domácím mladoboleslavském azylu znovu neprohrál.

I přesto, že to proti Baníku, jenž se v této sezoně dere mezi top týmy soutěže, neměl jednoduché. Třeba i proto, že týden před ligovým zápasem Hradec na svého soupeře vyzrál dokonce na jeho hřišti v pohárovém MOL Cupu a poslal ho z něj ven, zatímco on sám postoupil mezi osm nejlepších.

„I tím, že jsme u nich v poháru vyhráli, tak jsme věděli, že přijedou a budou nás chtít převálcovat. I proto nás občas donutili zalézt,“ komentoval Kubala průběh zápasu, jenž přinesl především lítý boj plný osobních soubojů a faulů, v němž zbylo místo na fotbalové věci až po přestávce. „I díky podpoře fanoušků v zádech z toho opravdu někdy je tak trochu válka,“ připustil Kubala.



Hlavně v první půli byla téměř opravdová, hráči obou mužstev vyprodukovali dohromady 22 faulů, a přestože po přestávce toto číslo do takových rozměrů nedospělo, konečné skóre 19:17 dává tušit, že s plynulostí hry to bylo v řadě úseků hry na pováženou.

„Bylo to dramatické utkání, které mohlo diváky bavit. Baník je silný soupeř, ale věřili jsme tomu, že pokud splníme určité věci taktického rázu, jsme schopni mu čelit,“ zhodnotil utkání trenér Hradce Miroslav Koubek.

Jeho tým to měl komplikované i v tom, že mu kvůli zraněním chyběli hned tři střední záložníci Rada, Kodeš a Kateřiňák. „Museli jsme improvizovat, ale je třeba pochválit levého obránce Urmu a Soukeníka, jak to zvládli,“ poznamenal hradecký kouč.