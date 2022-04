Bod je málo, láteřil kapitán Vlkanova. Zbavil ale Hradec starostí

Po herně velmi dobrém výkonu, kterým až na závěr zápasu domácího favorita ze hřiště vymazali, totiž právě bod za remízu 0:0 berou spíše jako ztrátu.

„Bod je dobrý, ale je to málo, i když na druhé straně je třeba uznat, že na samém konci zápasu měl Baník velkou šanci,“ uvedl kapitán hradeckého mužstva Adam Vlkanova.

Bod byl ale nakonec pro Hradec víc než dobrý. Vzhledem k jeho zisku a výsledku dalších zápasů totiž přinesl do konce sezony klid. Nováček soutěže se tím zbavil rizika, že v závěru sezony bude hrát v nadstavbové části ve skupině o záchranu, v níž by mohly hrozit sestupové starosti. „Ani jsem to nijak nepočítal, spíše se koukáme na sebe a nad sebe,“ komentoval příjemný přínos včerejší remízy obránce Hradce Michal Leibl.

Dvě kola před koncem se Hradečtí této výstrahy zbavili. Před jedenáctým Zlínem, jenž zatím drží první místo mezi týmy, jichž se aktuálně skupina o záchranu týká, má náskok šesti bodů, v jeho prospěch pak mluví lepší bilance vzájemných zápasů. Mužstva pod Zlínem na tom jsou ještě hůř. Hradec navíc může i nadále pomýšlet na to, že si v závěru ligy zahraje ve skupině o titul, po čtvrtém zápase v řadě, v němž neprohrál, totiž dál drží šestou příčku.

A podle předvedené hry na tom mohl být i lépe. V Ostravě totiž od začátku Baník přehrával, před přestávkou se sice hra vyrovnala, ale po ní Hradec znovu dominoval.

V obraně hrál s přehledem a dopředu byl mnohem nebezpečnější než soupeř. Předvedl řadu nadějných útoků, v nichž chyběl ke gólu jen podařenější závěr, měl řadu dobrých příležitostí po standardních situací.

„Škoda, že tam něco nespadlo, vždycky nám k tomu chyběl jen kousek,“ poznamenal Vlkanova, jenž měl na svých kopačkách asi dvě největší šance svého mužstva. První situaci nevyřešil ideálně a nezakončil, druhou ano, ale branku z osmi metrů přestřelil.

„Tohle musím trefit, mohli jsme vyhrát,“ mrzelo Vlkanovu po akci z počátku druhé půle, při které si pěkně zasekl míč a nikým neatakovaný střílel.

„Byli jsme aktivní a nebezpečnější než soupeř. Jen jsme spoustu finálních a předfinálních situací nedohráli do gólového efektu,“ pochválil výkon mužstva trenér Hradce Miroslav Koubek.