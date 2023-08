Cenný bod proti nekomfortní Plzni. Stadion bude vzpruha, věří hradecký Vašulín

Po bodu přichází velké očekávání Bude to sláva, kterou si nikdo nebude chtít nechat ujít. A až v sobotu v podvečer vyběhnou hradečtí fotbalisté na nový stadion, budou u toho moci s velkou pravděpodobností být i ti, u kterých se dalo pochybovat. Už před zápasem v Plzni to bylo v případě záložníka Václava Pilaře, který se do Hradce vrátil po jedenácti letech právě s vidinou možnosti dočkat se nového stadionu. Po něm se na seznam ohrožených dostal obránce David Heidenreich, jenž chvíli před koncem utržil ve výskoku ránu loktem do hlavy od soupeře, po které se kopal pokutový kop. Další letní posila hradeckého týmu musela střídat. „Vašek Pilař by měl v úterý či ve středu začít s námi trénovat tak, aby byl na sobotu připravený,“ sdělil po zápase v Plzni trenér hradeckého mužstva Jozef Weber. Pohled na nový stadion Hradce Králové, který má před začátkem ligy potíže s kolaudací stavby. V podobný scénář věří i případě Heidenreicha, byť tam musel být opatrnější: „Ukáže to až vyšetření, podobné zranění může trvat jen pár dnů, ale i delší dobu. Věřím ale, že to nenastane.“ Vedle naděje, že se do soboty dají dohromady i dva marodi, si Hradec na slavný den z Plzně přivezl především sympatický bodový zisk. Došel k němu na hřišti favorita solidním výkonem a neutuchající bojovností ve chvílích, kdy se osud obracel proti jeho hráčům. Deset minut před koncem inkasovali gól, poté neproměnili pokutový kop a závěr se blížil. Vyrovnání tak přišlo pár vteřin po signalizovaném pětiminutovém nastavení. „Jsem rád, že mužstvo za to vzalo, vybojovalo penaltu, rohy, auty. Byl na něm vidět obrovský morál, že vyrovnat chce. Nakonec se to v hektickém závěru povedlo,“ potěšilo Webera, pro kterého to byl první ligový gól s Hradcem a zároveň i první bod. Podle něj byl na hřišti favorita zasloužený: „Možná to bude znít neskromně, ale já musím mužstvo pochválit, bod jsme si zasloužili. Mužstvo bylo odvážné.“