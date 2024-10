Kdy už dáme penaltu? Také třetí hradecký střelec při ní pohořel

„Že jsme nevyhráli, beru dnes na sebe,“ opakoval Petr Kodeš několikrát po zápase, v němž Hradec vytrvale útočil, měl několik dobrých příležitostí, ale tu hlavní neproměnil.

Po necelé hodině hry se videorozhodčí vrátil k hlavičkovému souboji v pokutovém území Olomouce, v němž se hostující Muritala ohnal loktem po Čihákovi. Běžela 56. minuta zápasu, Hradec od jeho začátku prohrával 0:1.

Míč si postavil Kodeš, ale jeho nedobře umístěná střela v brance neskončila, olomoucký brankář Stoppen ji vyrazil. „Kodeš to vzal jako kapitán na sebe, to je potřeba ocenit, ale musí to kopnout jinak,“ uvedl trenér Hradce David Horejš.

Kodeš byl třetím hradeckým penaltovým střelcem v této sezoně. Jenomže dopadl stejně jako Mihálik v Ostravě a Vlkanova v domácím zápase s pražskou Duklou. Hradec tak na první penaltový gól v této sezoně stále čeká.

„Není to nic příjemného, s hráči se o tom bavíme. Hradci v současné době chybí špílmachr, jako byl Jakub Rada, který penalty proměňoval. Navíc nám vypadl Pilař, který by ji kopal,“ poznamenal hradecký kouč.

Adam Griger z Hradce Králové doráží míč do brány Olomouce.

„Od začátku jsem byl rozhodnutý, že půjdu kopat“

Pro zápas s Olomoucí byli na případnou penaltu určeni právě Kodeš a za ním dva předcházející neúspěšní střelci. Když na ni po necelé hodině zápasu došlo, vzal si míč kapitán.

„Od začátku jsem byl rozhodnutý, že na ni půjdu. Věřil jsem si na ni, několik týdnů jsem na ni trénoval,“ popisoval neúspěšný střelec, „bohužel jsem selhal, tenhle moment jsem v hlavě nezvládl a není pro to omluva.“

Kodeš už při rozběhu vypadal nejistě a samotný kop to jen potvrdil: „Střetly se mi myšlenky, tohle se nesmí stát.“

Hradec tak byl nakonec rád, že po marném dobývání olomoucké branky alespoň vyrovnal. Až v nastaveném čase, kdy Griger nejprve trefil po rohovém kopu břevno, aby pak využil zaváhání olomouckého brankáře. Stoppen totiž chtěl míč chytit, ten mu ale vypadl z ruky a Griger ho doslova dotlačil do branky. „Bod musíme s pokorou vzít, vyrovnali jsme za pět minut dvanáct,“ připustil Kodeš.

Trenér Horejš tentokrát ale výsledek bere jako velkou ztrátu svého týmu: „Jsme zklamaní. Olomouc se tady na nic nezmohla, uchýlila se k nákopům za naši obranu a vystřelila jedinkrát na naši branku.“

Hradec tak sice gól Olomouci nakonec dal, ale střelecká produktivita je v jeho podání i tak špatná. „V Karviné jsme měli řadu šancí, nastřelili čtyři tyče a břevna a gól jsme nedali. Teď jsme měli také několik šancí a byli jsme jednoznačně lepší,“ posteskl si kouč.

Podle něj i zápas s Olomoucí ukázal, že o úspěchu či neúspěchu rozhodují drobné momenty, které dokážou zápas překlopit na jednu či druhou stranu.

„Vedle neproměněné penalty a zmaření několika šancí to byl gól, který jsme dostali. Bylo to až nepochopitelné, jak nám tam míč prošel,“ komentoval Horejš situaci z úvodu zápasu, kdy hosté zahráli roh, centrovaný míč prošel celým malým trestným územím Hradce, aby ho na vzdálenější tyči do branky dotlačil nabíhající Mikulenka.

Pak přišlo hradecké dobývání, které ale poznamenala neproměněná penalta.