Hradec čeká derby s novými majiteli za zády. Chceme tři body, hlásí Šenk

Nakonec vyrazili a derby vyhráli 2:1. Následující týden hradečtí zastupitelé odkup posvětili. Klub byl zachráněn od nejhoršího.
Jaký rozdíl proti tomu, za jakých okolností vyjede v neděli tým opět do Pardubic a opět v čase změny vlastníka klubu – první po zmíněných 20 letech!
Podepsáno. FC Hradec Králové převzala skupina kolem Ulicha s Nedvědem
„Přistoupíme k derby s pokorou, úctou a respektem k soupeři, zároveň tam jedeme s cílem zvítězit a chceme tři body. Uvidíme, jak to bude na hřišti vypadat, vyhrávat chceme my, vyhrávat chce soupeř – je to o práci a o momentální formě,“ uvedl Radek Šenk ze společnosti Fotbal HK 1905, která od pátku vlastní 89 procent akcií hradeckého klubu. Šenk je od rovněž od pátku předsedou představenstva hradeckého klubu.
Pod novými majiteli vyrazí hradecký tým k ligovému zápasu poprvé a hned na prestižní derby do Pardubic. Navíc v období, kdy se mu výsledkově daří, ač zároveň stále počítá zraněné.
Naposledy mezi ně minulý víkend přibyl útočník Vlkanova ve vítězném zápase s Jabloncem. Připojil se tak ke Kučerovi, Chvátalovi, Čihákovi či Čmelíkovi, kteří chybějí už delší dobu. Mezi absentující se však zařadil i kapitán Petrášek, kterého do zápasu nepustí čtyři žluté karty.
„Víme, jaké utkání nás čeká. Pro region je derby specifické a uvědomujeme si, co pro město, komunitu a fanoušky znamená. A věřím, že navážeme na poslední výkony,“ sdělil trenér hradeckého týmu David Horejš.
Má k tomu oprávněný důvod. Vždyť v minulém ligovém zápase Hradec přehrál 2:0 i kvalitní tým Jablonce. „Hodně si toho cením,“ netají kouč.
Soupeř z Pardubic také získal nedávno nového majitele. Tým neprochází jednoduchou sezonou, ale proti Hradci jistě vyběhne na hřiště náležitě povzbuzen.
Před týdnem totiž Pardubičtí vyhráli 4:2 v Praze nad Spartou. „Nálada v kabině byla po celý týden velmi příjemná. Porazit Spartu na jejím hřišti se nepodaří každému a máme z toho radost,“ uvedl pardubický útočník Daniel Smékal.
V prvním vzájemném utkání tohoto podzimu se tehdy favorizovaný Hradec v Malšovické aréně nedokázal prosadit a zápas skončil nerozhodně 1:1. Přišel čas na nápravu?
„Bude plný stadion, takže doufám, že bude skvělá kulisa, že to bude další z atraktivních zápasů letošní sezony a že si to fanoušci užijí,“ věří nový předseda hradeckého klubu Šenk.