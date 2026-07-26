ONLINE: Hradec - Pardubice 0:0, vychodočeské drby. Kdo v něm zvítězí?

V uplynulé sezoně vzájemná utkání skončila remízou a vítězstvím Pardubic, ale rivalovi to vadit nemuselo. Obsadil konečnou čtvrtou příčku a vybojoval si účast v Evropě.
V týdnu v úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy v Tromsö překvapivě vyhrál 1:0 gólem Van Burena. Odveta se hraje ve čtvrtek v Hradci.
Pardubice mají za sebou vydařenou generálku, když druholigové Jihlavě daly pět branek. V předchozích přípravných utkáních třikrát remizovaly a podlehly Cracovii Krakov.
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - T. Wiesner, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - T. Slončík, M. van Buren, O. Mihálik
A. Mandous - J. Noslin, M. Icha, J. Trédl - E. Godwin, M. Hlavatý, S. Šimek, T. Boledovič - V. Drchal, A. Tanko, V. Patrák
P. Vízek, J. Kučera, D. Trubač, A. Vlkanova, D. Ludvíček, M. Regža, L. Kubr, M. Vágner, E. Fernandes Neto, A. Umar, Š. Ponikelský
T. Solil, J. Hamza, S. Bammens, M. Traore, T. Jelínek, E. Samuel, J. Šerák, D. Smékal, G. Botos, B. Sljubyk, J. Zima