Hradec vládne dubnu. Ligovou anketu vyhráli Darida a trenér Horejš

V dubnu se v nejvyšší soutěže odehrála čtyři kola. Hradec ovládl všechna z nich, celkově si v závěru základní části připsal pět vítězství po sobě a do nadstavby vstoupí z pátého místa v tabulce. Darida do všech čtyř dubnových kol zasáhl v základní sestavě a připsal si dvě branky a stejný počet asistencí.
Poslední dvě utkání rozhodl pětatřicetiletý záložník vítězným gólem z pokutového kopu. Darida, který se v březnu vrátil do české reprezentace a z play off s ní postoupil na mistrovství světa, v hlasování za duben porazil dvojici útočníků. Předčil klubového spoluhráče Ondřeje Mihálika a libereckého Raimondse Krollise.
Horejš ve finálové trojici mezi trenéry zdolal Jaroslava Veselého z Bohemians Praha 1905 a pardubického Jana Trousila, který rovněž se svými svěřenci vyhrál všechna čtyři dubnová kola.
Osmačtyřicetiletý kouč „Votroků“ drží s týmem ještě o zápas delší vítěznou sérii, čímž se postaral o rekordní klubovou šňůru v samostatné lize.
V anketě LFA určují novináři svými hlasy trojici adeptů na hráče a trenéra měsíce, z níž pak fanoušci vyberou vítěze obou kategorií. Vedle toho asociace vyhlašuje i nejlepšího hráče i kouče za celou sezonu.