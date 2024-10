Hradec - Olomouc 1:1, domácí zase nedali penaltu, pak vyrovnali v nastavení

Olomouc nebyla lepším týmem, neměla ani víc šancí, přesto už se viděla se třemi body. Její gól padl po centru Slámy z rohu, kdy míč z úhlu na zadní tyči zasáhl Mikulenka a po odrazu od Kodeše putoval míč do sítě.

Hradečtí vedle penalty měli další možnosti, v samém závěru po akrobatickém kopu Krejčího byl sám na malém vápně Vlkanova, ale hlavou minul. Při tlaku posílali do vápna centry, Griger nejdřív hlavičkoval do břevna. Odražený míč chtěl Stoppen v těžké pozici stáhnout, ale z rukavic mu vypadl a Griger míč do sítě dotlačil.

„Zbytečný gól, z ničeho. Jednou nám tam propadl balon, jinak Olomouc nic neměla. Aspoň že jsme vyrovnali, měli jsme tam několik možností. Soupeř si nezasloužil, aby od nás odvezl všechny tři body,“ řekl hradecký kouč David Horejš.

Kodeš se stal třetím hradeckým hráčem, který v letošní sezoně neproměnil pokutový kop. Před ním selhali Mihálik i Vlkanova.

„Byli jsme málo aktivní, zápas se nám nepovedl, byl to asi náš nejhorší výkon v sezoně. Ale samozřejmě nás mrzí, že jsme nevyhráli, k vítězství nám chyběl kousek,“ litoval olomoucký kouč Tomáš Janotka.