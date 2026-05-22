Největší hradecké slabině je konec. Do Evropy půjdou fotbalisté s hybridem

„Hybridní trávník mohou v české lize využívat zatím pouze tři kluby, pouze ty, které skončily v lize před Hradcem: Slavia, Sparta a Plzeň,“ uvedl na svých stránkách hradecký klub.
Práce na novém trávníku vypukly bezprostředně po středečním finále MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou. „Začaly odfrézováním horní vrstvy travní hmoty. Následuje shrnutí a odvoz vegetační vrstvy z plochy,“ uvedl Milan Ptáček, vedoucí královéhradeckého stadionu.
Podle jeho slov bude hybridní trávník hotový tak, aby na něm mohl hradecký tým otevřít novou sezonu. „Hrubé práce budou pokračovat doplněním pískové filtrační vrstvy a následným rozprostřením speciální vegetační vrstvy, jako nosné pro založení hybridního trávníku. Veškeré plochy se vyrovnávají laserovou nivelací tak, aby 1. června bylo vše připraveno pro všívání hybridních vláken. Vše zakončíme výsevem plochy s následnou péčí, aby vše bylo nachystáno právě na start nové sezony 2026/27,“ sdělil Ptáček.
Cena hybridního trávníku pro fotbalový stadion se pohybuje mezi 15 a 20 miliony hlavně podle kvality vláken, klub ji neuvedl.
Kvalita trávníku byla velkým problém nové arény od jejího otevření v září 2023. Trpěly hlavně části v rohu pod západní a východní tribunou, kde byl trávník vyměňován, přesto hlavně v podzimních a zimních měsících byl pro hráče terén velmi náročný.
Výměnu trávníku urychlil postup hradeckého týmu do příštího ročníku evropských pohárů. V tuto chvíli se Hradce týká druhé předkolo Konferenční ligy, ve hře je ale také posun do stejného předkola Evropské ligy. Nastal by ve chvíli, kdy by UEFA kvůli zapojení do úplatkářské aféry vyřadila Karvinou, vítěze MOL Cupu, z účastí v pohárové Evropě.
Bez ohledu na to by se Hradec měl do evropských pohárů vrátit 23. července, kdy jsou v obou soutěžích na programu úvodní zápasy 2. předkola. Nic už na postavení Hradce v této sezoně nezmění nedělní zápas posledního kola, v němž nastoupí v Praze na Letné proti Spartě.