Chance Liga 2025/2026

Největší hradecké slabině je konec. Do Evropy půjdou fotbalisté s hybridem

Radomír Machek
  18:49
O víkendu si fotbalisté Hradce Králové definitivně zajistili čtvrté místo v letošním ligovém ročníku, nyní se klub blíží ke stejné příčce v důležitém vybavení stadionu. Malšovická aréna totiž začala dostávat hybridní trávník, který by měl jednou provždy odstranit problémy s povrchem hřiště. Ty se Malšovické arény nevyhýbaly od chvíle, kdy byla před necelými třemi lety otevřena.“
Královéhradecký fotbalový stadion dostává v létě 2026 nový trávník. | foto: FC HK

„Hybridní trávník mohou v české lize využívat zatím pouze tři kluby, pouze ty, které skončily v lize před Hradcem: Slavia, Sparta a Plzeň,“ uvedl na svých stránkách hradecký klub.

Práce na novém trávníku vypukly bezprostředně po středečním finále MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou. „Začaly odfrézováním horní vrstvy travní hmoty. Následuje shrnutí a odvoz vegetační vrstvy z plochy,“ uvedl Milan Ptáček, vedoucí královéhradeckého stadionu.

Podle jeho slov bude hybridní trávník hotový tak, aby na něm mohl hradecký tým otevřít novou sezonu. „Hrubé práce budou pokračovat doplněním pískové filtrační vrstvy a následným rozprostřením speciální vegetační vrstvy, jako nosné pro založení hybridního trávníku. Veškeré plochy se vyrovnávají laserovou nivelací tak, aby 1. června bylo vše připraveno pro všívání hybridních vláken. Vše zakončíme výsevem plochy s následnou péčí, aby vše bylo nachystáno právě na start nové sezony 2026/27,“ sdělil Ptáček.

Cena hybridního trávníku pro fotbalový stadion se pohybuje mezi 15 a 20 miliony hlavně podle kvality vláken, klub ji neuvedl.

Kvalita trávníku byla velkým problém nové arény od jejího otevření v září 2023. Trpěly hlavně části v rohu pod západní a východní tribunou, kde byl trávník vyměňován, přesto hlavně v podzimních a zimních měsících byl pro hráče terén velmi náročný.

Výměnu trávníku urychlil postup hradeckého týmu do příštího ročníku evropských pohárů. V tuto chvíli se Hradce týká druhé předkolo Konferenční ligy, ve hře je ale také posun do stejného předkola Evropské ligy. Nastal by ve chvíli, kdy by UEFA kvůli zapojení do úplatkářské aféry vyřadila Karvinou, vítěze MOL Cupu, z účastí v pohárové Evropě.

Bez ohledu na to by se Hradec měl do evropských pohárů vrátit 23. července, kdy jsou v obou soutěžích na programu úvodní zápasy 2. předkola. Nic už na postavení Hradce v této sezoně nezmění nedělní zápas posledního kola, v němž nastoupí v Praze na Letné proti Spartě.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 34 23 8 3 71:31 77
2. AC Sparta PrahaSparta 34 22 7 5 67:33 73
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 34 18 9 7 60:35 63
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 34 16 8 10 49:39 56
5. FK JablonecJablonec 34 15 7 12 43:46 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 34 12 10 12 44:37 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 9 13 12 49:55 40
12. FK TepliceTeplice 34 9 12 13 38:42 39
13. FC ZlínZlín 34 10 8 16 42:56 38
14. 1. FC SlováckoSlovácko 34 7 9 18 30:50 30
15. FC Baník OstravaOstrava 34 6 8 20 29:49 26
16. FK Dukla PrahaDukla 34 5 11 18 23:48 26

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
