Hrozba Plzní zabrala. Nový hradecký stadion čeká kolaudace, přípravy finišují

Minulý týden náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09) řekl, že v budově arény jsou desítky nedodělků, stavební konsorcium nezískalo souhlas hasičů a stadion není připraven na kolaudační řízení.

Jestliže by se tento scénář vyplnil, městský klub by 5. srpna nejspíš svůj první domácí zápas hrál v Plzni a podle regulí fotbalové asociace (FAČR) by to znamenalo, že na západě Čech by odehrál i všechna zbývající podzimní utkání v roli hostitele. „Byla by to fotbalová katastrofa,“ řekl doslova náměstek.

„I kdyby čert na koze jezdil, my to zvládneme a ten zápas se v Hradci hrát bude. Jsem o tom přesvědčen takřka na sto procent. Všichni na stavbě se zdravě naštvali, mám pocit, že někteří tam i nocují, aby se vše stihlo, a o víkendu se s tím hnulo zásadním způsobem,“ upozornil generální projektant stavby Robert Prix ze společnosti ARCHaPLAN.

„Možná někdy záměrně zmiňuji pesimistický scénář, ale ono to motivačně funguje celkem dobře. Každopádně od minulého týdne věřím více, že 5. srpna odehrajeme zápas doma. Kolaudace je však věcí státní správy, nikoli samosprávy,“ varoval před přílišným optimismem Lukáš Řádek.

Toho ještě čekají konzultace s právními zástupci města a dnes také kontrolní den na samotné stavbě. „Asi bych příliš předjímal, kdybych mluvil o zásadním vývoji, každopádně ta akcelerace je na stavbě možná i po našich vyjádřeních celkem zjevná. Je to ostatně odpovědnost dodavatele dovést tu stavbu do konce, který si můžeme představit různě. Ve smyslu smlouvy jde o kompletní kolaudace a předání objednateli. Stále je to tak, že hledáme způsob, jak legálně odehrát zápas 5. srpna.“

Fotbalisté byli naměkko

Lízátka se v malšovické aréně poprvé rozsvítila ve čtvrtek pár minut po dvaadvacáté hodině. Hrál u toho hit Hello od Adele, oceněné cenou Grammy za píseň roku, a nová hradecká fotbalová posila Václav Pilař i manažer klubu Richard Jukl byli naměkko.

Pohled na prozatím oplocený nový stadion Hradce Králové

Vypínačem stožárů symbolicky otočil jedenadevadesátiletý Miloš Morávek, který osvětlení stadionu téměř před padesáti lety navrhl. V pátek se pak uskutečnila zkouška dvou velkoplošných obrazovek a nad očekávání minulý týden dopadla i zkouška zvukové aparatury.

Hasiči vznesli připomínky k nedodělkům v úterý a od té doby se pracuje takřka nonstop. V jednu chvíli tu dokonce najednou mělo práci na šedesát elektrikářů. Chyběly například zásuvky u stolků pro novináře, nouzová svítidla, protipožární vycpávky a některé podhledy.

„Hasiči měli asi třicet připomínek, ale všechno jsou drobnosti, ani jedna nebyla neřešitelná. A třicet připomínek opravdu nic není. Na jiných stavbách jich jsou i dva tisíce,“ uvedl Robert Prix.

Stadion má už kolaudační razítka vodoprávních úřadů, prošel horkovod, příjezdové cesty i sadové úpravy. Schází jen budova. Když na konci května do arény nahlédl premiér Petr Fiala (ODS), přivítala ho holostavba, v interiérech kromě rozvodů chybělo vše ostatní a na hrací ploše teprve bagr rozhrnoval písek.

Trávník i VIP jsou připraveny

Přesně o dva měsíce později je sice na trávník stále přísný zákaz vstupu, ale i podle hradeckých fotbalistů už je připraven na zápas. Na místě jsou také všechny černobílo-šedé sedačky.

Barvy jsou rozmístěné na první pohled náhodně, ale přitom u toho někdo přemýšlel. Kdyby se stalo, že na zápas dorazí slabá divácká návštěva, trojbarevné sedačky poněkud zkreslí vizuální dojem. Hotové jsou kanceláře klubu, šatny i VIP prostory, čerstvě uklizená je východní tribuna, kde se počítá s vybudováním běžeckého tunelu.

V úterý ráno na stadion opět dorazili hasiči. Pak si tu budou podávat dveře kontroloři z hygieny s delegací z FAČR. Projektant věří, že všechna razítka stavba obdrží ještě do konce tohoto týdne.

„Když se toto podaří, 5. srpna rozhodně hrajeme. Všechny dodělávky jsou běžné věci normálního konce stavby a v seznamu nemáme žádnou zábranu bránící v užívání. Už se to podaří,“ řekl Robert Prix.

Optimistou je také předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. „Vnímám to jako administrativní problém, který se u podobně drahých staveb objevuje vždy. Věřím, že se ho podaří vyřešit a že Hradec Králové 5. srpna proti Českým Budějovicím na novém domácím stadionu nastoupí. Myslím, že v současnosti je potřeba, aby všichni kompetentní lidé pro finalizaci udělali vše, a že najdou cesty, jak uspořádat utkání v řádném termínu,“ konstatoval.

Po připomínkách hasičů a pochybnostech o dodržení termínu kolaudace do 31. července přišlo město s variantou takzvaného předčasného užívání povoleného stavebním úřadem jen ve fotbalové části stadionu. To se však podle projektanta nestane. „V případě předčasného užívání se stejně musí splnit všechny požadavky jako při kolaudaci,“ vysvětlil Robert Prix.

Zatímco na stadionu bezpodmínečně musí přibýt ještě sedm výdejních pultů v úseku gastro, určitě se zatím nedostane na administrativní dokončení ubytovacích kapacit a nejspíš jedné tělocvičny.

Teprve v polovině června totiž dorazilo stavební povolení například na stavbu sociálního zařízení na každém pokoji. Kvůli nefunkčnosti bývalé koalice bylo možné tyto požadavky na zastupitelstvu schválit až na konci letošního února.