Čtyřicítky horečky, mdloby i v zápase. Před kluky ale smekám, řekl trenér Hradce

„Musím před kluky smeknout, jak jsme se do zápasu zpátky dostali,“ uvedl Horejš po ligové remíze 2:2.

Prý jste před zápasem neprožívali právě lehké období, je to pravda?

V týmu řádila chřipka, nakonec vypadl Čmelík, Vlkanova chyběl kvůli zranění, nevěděli jsme, jestli bude moci chytat Zadražil.

Co vy?

Přišel jsem k týmu až den před zápasem, do té doby jsem ležel doma a měl i čtyřicítky horečky.

A zápas jste nezačali dobře. Po dvou inkasovaných gólech jste hned museli dohánět ztrátu.

Přitom jsme nezačali špatně, plnili jsme to, co jsme měli, Vašek Pilař měl tutovku, kterou bohužel neproměnil. Pak přišly ty dvě branky Bohemky, ale my jsme se naštěstí standardkou dokázali do hry vrátit.

Mohlo to být i lepší, ještě před tím měl Tom Slončík vyloženou šanci, kterou neproměnil. Těžká chvíle?

Když jsem to viděl, tak na mě šly větší mdloby než z té horečky. Jinak ale musím říct, že se po té šanci nezlomil a to, co poté předvedl, bylo výborné. Bylo ho plné hřiště, připravil skvěle druhý gól. On sám ví, že tu šanci proměnit měl a z mé strany je to asi jediné, co bych mu vytkl. Víme, proč jsme ho chtěli a on to potvrzuje, aby se ale posouval dál, musí takové šance proměňovat.

O výhru jste možná přišli i proto, že další mladý útočník Jurčenko neproměnil vaši jedinou tutovku druhé půle.

Škoda, ale ukázal, proč dostal šanci. Vzhledem k okolnostem jsme zápas končili s útokem hráčů ročníku 2004. Přesto jsme měli k výhře blízko, je to jediná pachuť z toho zápasu.