Stejný návrat jako minule oživí i vzpomínky hradeckého trenéra Koubka

Za měsíc jim tyto jistě příjemné vzpomínky ožijí, další prvoligový návratu totiž začne hodně podobně jako právě před pěti lety.



Los nového ročníku fotbalové ligy totiž Hradci jako prvního soupeře určil právě zmíněný pražský tým. Rozdíl je jen v tom, že Hradec do zápasu nastoupí jako domácí tým, byť tato výhoda nebude úplně stoprocentní, protože svá domácí utkání bude Hradec hrát v mladoboleslavském azylu.

Začátek ligové soutěže připadne na předposlední červencový víkend. Byť se liga po loňském intermezzu s osmnácti účastníky vrací k tradičnímu modelu s šestnácti mužstvy, počet kol neklesne, znovu se totiž bude hrát nadstavba, což pro Hradec bude úplná novinka, protože s ní nikdy do styku nepřišel.



Pro Hradec, jenž v postupovém druholigovém ročníku sehrál při 14 účastnících jen 26 ligových utkání, to bude znamenat pěkný skok. Už na podzim se bude hrát 19 kol, a to do víkendu 18. a 19. prosince, jarní část odstartuje na začátku února.

Byť minulá sezona začala s plánem, že sestoupí tři mužstva, ve fotbalovém prostředí se po ní spekulovalo, že 1. liga nakonec zůstane u 18 mužstev.

„Ani na úrovni ligového výboru žádný takový podnět nebo návrh neobdrželi. Byla to taková virtuální spekulace. Co se týče dalšího vývoje, řekli jsme si, že nadstavbu odehrajeme ve třech kompletních sezonách. Teprve pak se můžeme bavit o nějakém vyhodnocení, avšak zatím jsme odehráli jen jednu kompletní, druhou jsme nedohráli,“ uvedl Dušan Svoboda, předseda LFA, která řídí první a druhou ligu.

A co program Hradce a především derby s Pardubicemi, první prvoligové po desítkách let? Na podzim se odehraje v polovině září v mladoboleslavském azylu Hradce. Na jaře se k němu Hradečtí pro změnu vydají do pražského Ďolíčku, kde mají azyl Pardubice, pravý domácí stadion si tak ani jedni neužijí.

Pojďme ale zpět na začátek, tedy k prvnímu kolu. Určitou dávku nostalgie totiž duel Hradce právě s Bohemians může vyvolat u Miroslava Koubka. Nový kouč Hradce, pod jehož vedením Hradečtí zahájí ve čtvrtek letní přípravu na návrat mezi elitu, totiž před pěti lety pražský tým vedl. U něj začínal a nakonec to byla zatím poslední sezona, kterou strávil na lavičce prvoligového mužstva. Po sezoně totiž své místo dobrovolně přenechal Martinu Haškovi a od té doby žádný prvoligový tým nevedl.