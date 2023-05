Boleslav? Nepříjemné, proti Hradci bude hrát vlastně dvakrát doma

Ve hře bude pro nejlepší tým milion korun, což není určitě k zahození. Možná to ale bude spíš příjemná motivace ve chvíli, kdy si všichni čtyři účastníci oddechli, že je nečekají zápasy, v nichž může mít neúspěch fatální důsledky. Fotbalisté Hradce Králové to věděli už před posledním zápasem základní části, v němž s pocitem jistoty prvoligové příslušnosti možná znovu zasáhli do boje o titul.