Rekordy! A hradeckým fotbalistům se otevřel lákavý květen s bojem o Evropu

Přesně takový výhled přinesl závěr základní letošního prvoligového ročníku.
Hradec ho zakončil výhrou 1:0 v Teplicích, pátou v řadě, a možná i symbolicky je pětka také u umístění týmu, na kterém do nadstavby půjde.
„Sezona byla povedená, dobrá, dokázali jsme se oproti loňské zlepšit a to je ohromná motivace,“ komentoval vyznění základní části sezony trenér Hradce David Horejš.
Mohl si k tomu přidat dva rekordy. Jeden je jistý, 49 bodů ve 30 prvoligových zápasech Hradec nikdy nezískal. Pět prvoligových výher v řadě, kterými tým k tomuto rekordu dokráčel, je pravděpodobně také klubovým rekordem. Svědčí o tom i fakt, že podobný kousek si nepamatují ani uznávaní znalci historie hradecké kopané. „Těší mě to moc, stejně jako to, že jsem toho součástí. K tomu historické umístění,“ konstatoval Horejš.
Hodnocení sezony ale může být na konci května ještě lepší. Výsledky posledního kola totiž před Hradec postavily lákavou příležitost. Zatímco ještě před ním tým vyhlížel především variantu s umístěním na pátém místě doplněnou o vítězství Jablonce ve finále MOL Cupu, nyní je širší.
Jablonec po prohře s Libercem nejenže klesl na čtvrtou příčku, ale před pátým Hradcem má náskok už jen dvou bodů. Posun na čtvrtou příčku by znamenal, že by se Hradec při vyhlížení Evropy nemusel ohlížet na výsledek finále MOL Cupu. Navíc na třetí Plzeň Hradec ztrácí body čtyři. Na pět zápasů ne
Nebude to mít jednoduché. Právě v neděli a poté o týden později na něj čekají utkání v Plzni a v Jablonci, tedy na hřištích soupeřů, které vidí nedaleko nad sebou. Poté přijdou domácí duely s Libercem a s pražskou Slavií, na které naváže letošní ligové loučení v Praze na Letné se Spartou.
„Víme, že to budou těžké zápasy, ale my jsme se do této skupiny současnou šňůrou pěti výher dostali oprávněně. Uvidíme, kam nás to dovede,“ vyhlíží hradecký kouč atraktivní květnový program.
Přitom Hradec v duchu doufal, že by si cestu do pohárové Evropy mohl otevřít po jiné linii. Nabízel mu ji MOL Cup, jehož již zmíněné finále mezi Jabloncem a Karvinou se bude hrát právě na jeho stadionu. Jenomže čtvrtfinálové bezbranková remíza s Baníkem Ostrava a následná prohra v penaltovém rozstřelu ji zatrhla. V té chvíli se zdálo, že je k evropským úvahám hodně daleko.
„Vypadnutí z poháru asi bylo jedním z momentů, který nás nastartoval k tak úspěšnému konci v lize. Všichni čekali, že nám to ublíží, ale nás to paradoxně nakoplo, od té doby jsme šlapali a šli jsme si za cílem, který jsme měli,“ vysvětloval Horejš možné příčiny posledních úspěchů.
Nezapomněl přitom ukázat směrem k hráčům: „Výborná kabina a charakter hráčů. Výborně pracují, je to nějaký proces a tohle je výsledek. V sezoně jsme jako každý tým zažili těžké období, ale dokázali jsme se zvednout a zareagovat.