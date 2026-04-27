Chance Liga 2025/2026

Rekordy! A hradeckým fotbalistům se otevřel lákavý květen s bojem o Evropu

Radomír Machek
  12:31
Může to být fotbalově krásný květen plný lákavých nadějí. A na jeho konci splněný sen. Fotbalisté Hradce Králové v něm budou usilovat o comeback na mapu pohárové Evropy. Pokud se jim to v již zmíněném květnovém pětizápasovém programu nadstavbové skupiny o titul podaří, vrátí se na evropskou scénu po více než třiceti letech.

Hradecký trenér David Horejš se raduje z vítězného gólu svých hráčů proti Slavii. | foto: ČTK

Přesně takový výhled přinesl závěr základní letošního prvoligového ročníku.

Hradec ho zakončil výhrou 1:0 v Teplicích, pátou v řadě, a možná i symbolicky je pětka také u umístění týmu, na kterém do nadstavby půjde.

„Sezona byla povedená, dobrá, dokázali jsme se oproti loňské zlepšit a to je ohromná motivace,“ komentoval vyznění základní části sezony trenér Hradce David Horejš.

Mohl si k tomu přidat dva rekordy. Jeden je jistý, 49 bodů ve 30 prvoligových zápasech Hradec nikdy nezískal. Pět prvoligových výher v řadě, kterými tým k tomuto rekordu dokráčel, je pravděpodobně také klubovým rekordem. Svědčí o tom i fakt, že podobný kousek si nepamatují ani uznávaní znalci historie hradecké kopané. „Těší mě to moc, stejně jako to, že jsem toho součástí. K tomu historické umístění,“ konstatoval Horejš.

Hodnocení sezony ale může být na konci května ještě lepší. Výsledky posledního kola totiž před Hradec postavily lákavou příležitost. Zatímco ještě před ním tým vyhlížel především variantu s umístěním na pátém místě doplněnou o vítězství Jablonce ve finále MOL Cupu, nyní je širší.

Jablonec po prohře s Libercem nejenže klesl na čtvrtou příčku, ale před pátým Hradcem má náskok už jen dvou bodů. Posun na čtvrtou příčku by znamenal, že by se Hradec při vyhlížení Evropy nemusel ohlížet na výsledek finále MOL Cupu. Navíc na třetí Plzeň Hradec ztrácí body čtyři. Na pět zápasů ne

Nebude to mít jednoduché. Právě v neděli a poté o týden později na něj čekají utkání v Plzni a v Jablonci, tedy na hřištích soupeřů, které vidí nedaleko nad sebou. Poté přijdou domácí duely s Libercem a s pražskou Slavií, na které naváže letošní ligové loučení v Praze na Letné se Spartou.

„Víme, že to budou těžké zápasy, ale my jsme se do této skupiny současnou šňůrou pěti výher dostali oprávněně. Uvidíme, kam nás to dovede,“ vyhlíží hradecký kouč atraktivní květnový program.

Přitom Hradec v duchu doufal, že by si cestu do pohárové Evropy mohl otevřít po jiné linii. Nabízel mu ji MOL Cup, jehož již zmíněné finále mezi Jabloncem a Karvinou se bude hrát právě na jeho stadionu. Jenomže čtvrtfinálové bezbranková remíza s Baníkem Ostrava a následná prohra v penaltovém rozstřelu ji zatrhla. V té chvíli se zdálo, že je k evropským úvahám hodně daleko.

Teplický brankář Matouš Trmal zasahuje v zápase fotbalové ligy proti Hradci Králové.

„Vypadnutí z poháru asi bylo jedním z momentů, který nás nastartoval k tak úspěšnému konci v lize. Všichni čekali, že nám to ublíží, ale nás to paradoxně nakoplo, od té doby jsme šlapali a šli jsme si za cílem, který jsme měli,“ vysvětloval Horejš možné příčiny posledních úspěchů.

Nezapomněl přitom ukázat směrem k hráčům: „Výborná kabina a charakter hráčů. Výborně pracují, je to nějaký proces a tohle je výsledek. V sezoně jsme jako každý tým zažili těžké období, ale dokázali jsme se zvednout a zareagovat.

27. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

Hradec - Slavia 2:1, v nastavení rozhodl Darida z penalty, hosté měli dva vyloučené

Fotbalisté Hradce Králové slaví vítězný gól Vladimíra Daridy z pokutového kopu.

Slávističtí fotbalisté ztratili nervy, dva vyloučené hráče a především body. A poprvé v letošním ligovém ročníku prohráli. V třicátém kole, předposledním v základní části, v Hradci Králové absolutně...

Sedmizápasový distanc pro Bořila. Za Slavii už si v této sezoně nezahraje

Slávistický kapitán Jan Bořil (vpravo) s advokátem opouští sídlo disciplinární...

Kapitán fotbalové Slavie Jan Bořil vyfasoval za své chování v utkání s Hradcem Králové (1:2) sedmizápasový trest. Poté, co v nedělním zápase viděl druhou žlutou kartu, pronesl podle zápisu směrem k...

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání v Hradci

Nevymlouval se, nestěžoval si, ale bylo na něm poznat, že vztek v sobě dusí. „V jednom zápase uděláme věci, které jsme neudělali za celou sezonu. Všechno špatně,“ prohlásil trenér slávistických...

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a Jihočeského kraje, které podle ní vyvíjejí tlak na prodej klubu. V rozhovoru pro iDNES.cz označuje...

Rekordy! A hradeckým fotbalistům se otevřel lákavý květen s bojem o Evropu

Hradecký trenér David Horejš se raduje z vítězného gólu svých hráčů proti...

Může to být fotbalově krásný květen plný lákavých nadějí. A na jeho konci splněný sen. Fotbalisté Hradce Králové v něm budou usilovat o comeback na mapu pohárové Evropy. Pokud se jim to v již...

27. dubna 2026  12:31

Reprezentace je pro hlavu osvěžující, libuje si Čoudek, klíčový muž Artisu

Ondřej Čoudek v dresu Artisu Brno

Když brněnský Artis v sobotu v utkání druhé české fotbalové ligy porazil českobudějovické Dynamo 2:1, nechyběl v základní sestavě Brňanů stoper Ondřej Čoudek. Jedenadvacetiletý obránce do Brna přišel...

27. dubna 2026  12:24

Vyhrát derby. Tečka, kterou jsme si všichni hrozně přáli, ulevilo se trenéru Kováčovi

Liberečtí fotbalisté se radují z gólu, který vstřelil Toumani Diakité.

Dlouhých tři a půl roku čekali liberečtí fotbalisté na vítězství v derby. V sobotu se na jablonecké Střelnici dočkali, zvítězili 2:1 a vybojovali účast v ligové nadstavbové skupině o titul a tím i...

27. dubna 2026  11:07

Hororové jaro Teplic, jediná výhra a boj o záchranu. Frťala: Chybu hledám u sebe

Teplický brankář Matouš Trmal zasahuje v zápase fotbalové ligy proti Hradci...

Jedenáct zápasů, jediná výhra, nenaplněné ambice a naštvaní fanoušci. Hororové jaro srazilo fotbalové Teplice do skupiny o záchranu první ligy. „Chybu hledám hlavně u sebe,“ chrání mužstvo před...

27. dubna 2026  10:01

To se nikdy nemělo stát. Vyloučený gólman dal pěstí soupeři a vyprovokoval potyčku

Argentinský brankář Estaban Andrada v dresu Realu Zaragoza.

Přestal se ovládat a neudržel se. Když fotbalový brankář Esteban Andrada z druholigové španělské Zaragozy viděl druhou žlutou kartu za strčení do kapitána Jorgeho Pulida z Huesky, ještě se za ním...

27. dubna 2026  9:52

Vznikly u semaforu, ovlivňují boj o titul. Sehrají karty výraznou roli i v závěru ligy?

Premium
Adam Ševínský a Lukáš Haraslín protestují u sudího Karla Roučka kvůli vyloučení...

Ve sparťanské brance tenkrát stál teenager Petr Čech. Na hlavě měl ještě nagelované bodliny místo ochranné helmy a v Ďolíčku, který vřel nadšením, přišel po zdánlivě neškodné ráně Meleckého o...

27. dubna 2026

NEJ Z LIGY: Podpálená multikára i vršovické červené. A Darida se znovu nemýlil

Choreo fanoušků Bohemians před soubojem proti Spartě

Skončila základní část fotbalové Chance Ligy. A jestli se v posledních týdnech rýsovalo titulové drama, teď už je nejspíš hotovo. Slavia po obratu porazila Olomouc 2:1 a odskočila Spartě, která v...

26. dubna 2026  18:36

Další tři body Zbrojovky, Opava ztratila s béčkem Sparty. Dvorník se loučil výhrou

Trenér Zbrojovky Martin Svědík křičí na své hráče během derby s Artisem.

Fotbalisté Zbrojovky Brno zvítězili v 25. kole druhé ligy na hřišti B-týmu Slavie 1:0. Svěřenci trenéra Martina Svědíka, kteří si již v pondělí zajistili návrat do nejvyšší soutěže po třech letech,...

26. dubna 2026  12:47,  aktualizováno  17:08

Smetana končí, Baník bude mít už čtvrtého kouče v sezoně. Mužstvo přebírá Dvorník

Ostravský trenér Ondřej Smetana reaguje během zápasu se Zlínem.

Po závěrečném kole základní části fotbalové ligy klesli na poslední místo tabulky a reakce přišla takřka okamžitě. Fotbalový Baník Ostrava odvolal trenéra Ondřeje Smetanu a v aktuální sezoně bude mít...

26. dubna 2026  16:41,  aktualizováno  17:04

V Itálii skončil šéf fotbalových rozhodčích. Pomáhal Interu?

Předseda komise italských fotbalových rozhodčích Gianluca Rocchi odstoupil...

Předseda komise italských fotbalových rozhodčích Gianluca Rocchi odstoupil kvůli podezření ze sportovního podvodu z funkce. Podle médií vytvářel nátlak na sudí v Serii A, ve které navíc přímo při...

26. dubna 2026  12:44

Ede: Chci jednat, ale vydírají mě. Konec Dynama, odchod, pokračování? Záleží na městu

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka českobudějovického Dynama Nneka Ede se ostře vymezila proti postupu města a Jihočeského kraje, které podle ní vyvíjejí tlak na prodej klubu. V rozhovoru pro iDNES.cz označuje...

26. dubna 2026  12:16

Kinský nám vyhrál zápas! Po Atlétiku si takový moment zasloužil, usmíval se kouč

Brankář Tottenhamu Antonín Kinský během utkání na Wolverhamptonu.

Kdo ví, možná to v celkovém součtu bude okamžik, jenž rozhodne o tom, že se Tottenham zachrání ve fotbalové Premier League. V závěru nastavení předvedl český brankář Antonín Kinský fantastický...

26. dubna 2026  10:59

