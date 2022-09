Škoda šancí v první půli, tam jsme si štěstí pošlapali, mrzí kouče Koubka

„Bylo jasné, že nás čeká těžké utkání, že Jablonec s tou svojí bilancí půjde do zápasu s velkým odhodláním,“ uvedl trenér hradeckého mužstva Miroslav Koubek.

Přesto senzačně v tabulce průběžně třetí Hradec, stíhaný nepříjemnými absencemi hlavně defenzivních hráčů, první půli zvládl výborně. Přežil hned v úvodu velkou šanci domácích a pak mohl do přestávky několikrát sám udeřit.

Jenomže dvě nadějně vypadající skrumáže brankou neskončily, stejně jako střela Vašulína z hranice pokutového a volej Kubaly z nějakých sedmi osmi metrů. Ve všech případech se zaskvěl domácí brankář Hanuš. „Zahodili jsme tři stoprocentní šance, tam jsme si to dnešní štěstí pošlapali, tam jsme zápas prohráli,“ konstatoval kouč Koubek.

A pak přišel začátek druhé půle, v němž se domácí velmi brzy poprvé prosadili, což se jim podařilo ještě dvakrát. V prvních dvou případech důrazem před brankou Hradce, ve třetím geniálním řešením Chramosty, jenž skvěle přehodil hradeckého gólmana Reichla.

„Udělali vzadu chyby, ale hlavně se Jablonec oproti první půli zlepšil. Byl lepší běžecky, agresivní, silný v soubojích. Začal šlapat a už nás do šancí nepouštěl,“ přiznal hradecký trenér.

Před zápasem musel se svými asistenty řešit řadu personálních změn v týmu. „Šli jsme do zápasu hodně oslabení hlavně v zadních řadách a bylo to znát na organizační celistvosti naší obrany,“ uvedl Koubek, kterému v kádru chyběli Čihák a Ryneš, Kodeš sice ve druhé půli nastoupil, ale na celé utkání to kvůli zdravotní indispozici nebylo, hrát nemohl v minulém kole vyloučený Novotný.

„Navíc je po minulém zápase mimo i Harazim, který po otřesu mozku netrénuje, hlavně na stranách máme problémy,“ připustil trenér.

Co ho ale potěšilo, byl fakt, že si jeho tým vypracoval v prvním poločase tolik šancí, byť ani jednu nevyužil: „Za to jsem rád, protože neustále poslouchám, že po odchodu Vlkanovy si je vytvářet nebudeme. Možná že budeme o třetinu horší, ale ne o polovinu.“