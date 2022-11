Hradecký plán na Liberec? Lépe se hýbat a hlavně pohlídat van Burena

Nizozemec své bohaté zkušenosti s českou ligou totiž bohatě zúročuje právě v barvách Liberce. V dosavadním průběhu letošního ligového ročníku už vstřelil osm branek, čímž si už před jeho polovinou vylepšil svůj český střelecký rekord. Zatím jím bylo šest gólů za celou sezonu.

A aby jeho střelecká důležitost pro tým, do něhož přišel v létě, vynikla ještě více, je možné uvést, že zbývající liberečtí kanonýři mají na svém kontě po pouhé jedné brance.

„Souhlasím, že van Buren má skvělou formu a naším úkolem bude ho pohlídat,“ poznamenal před utkáním Stanislav Hejkal, asistent hlavního hradeckého kouče Koubka, „jeho náběhovost je velmi nebezpečná, navíc se teď rozstřílel.“

Zároveň ale varuje, že soustředit se v ofenzivě soupeře pouze na něj by se Hradci nemuselo vyplatit: „Aby nás pak nepřekvapil někdo jiný! Jsou tam další nebezpeční hráči jako Rabušic nebo Rondič, kteří také umí skórovat.“

Hradec směřuje k jednomu z nejlepších podzimních ligových výsledků ve své klubové historii. I přesto, že před týdnem po třech výhrách trochu nečekaně v prestižním derby podlehl 1:3 posledním Pardubicím.

Právě poučení z tohoto zápasu bude podle Hejkala zítra druhým výrazným poučením: „Především po pohybové stránce to od nás nebyl dobrý výkon, takže si to musíme vzít k srdci.“

Hradečtí potřebují rychle zapomenout třeba i na to, že pokud by se jim bývalo podařilo svého pardubického rivala porazit či s ním alespoň remizovat, celý týden by si mohli vychutnávat tabulku, v níž by byli třetí hned za Plzní a pražskou Slavií.

„Všechny nás hrozně mrzí, že jsme derby nezvládli. Pracujeme na tom, aby nás tahle porážka přebolela a abychom se z toho utkání poučili a zjistili, kde se můžeme zlepšit,“ přiznal asistent.

A Liberec? Podle Hejkala funguje svým klasickým způsobem posledních let: „Spousta příchodů i odchodů, velká fluktuace hráčů, kteří tam nejsou na přípravu.

Pak tam narychlo přicházejí ze Slavie na hostování. Poslední utkání v Brně jim nevyšlo, ač van Buren šel v první půli dvakrát sám na bránu. Výsledek zápasu (0:3) tomu, co se dělo na hřišti, neodpovídá.“