Střet těžkooděnců s fanoušky v Hradci. Napadli nás, tvrdí policie a zveřejnila video

„Policisté provedli na základě žádosti pořadatele ztotožnění třech fanoušků, kteří se měli dopouštět rasistických urážek hráčů hostí během utkání,“ uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Podle ní proběhla kontrola prvních dvou osob bez problémů. „Jenže při ztotožnění třetí osoby začala skupina dalších fanoušků verbálně napadat přítomné policisty a i přes opakované výzvy fanoušci neuposlechli pokynů a přešli v jejich aktivní fyzické napadání, které vyústilo v zákrok pod jednotným velením,“ doplnila.

Policisté použili obušky a další donucovací prostředky. Příznivce z hradeckého kotle postupně vytlačili z Malšovického stadionu ven. Nikdo na místě nebyl zraněn.

„Ustup, nebo ti nastříkám sprej do držky“

Na policejní zákrok mezi prvními upozornil Ondřej Ridl, člen hradeckých ultras. Na sociální síti X zveřejnil video, na kterém kolem sebe jeden z policistů stříká slzný sprej.

Pro server iSport.cz Ridl v pondělí uvedl: „Policista říká: Ustup, nebo ti nastříkám sprej do držky. A za sekundu začne pepřákem stříkat po lidech. Třeba brácha měl dost velkou alergickou reakci, schytal to do obličeje. Mlátí nás teleskopickými obušky. Mně to prostě nepřijde správný.“

„Na videu je jasně vidět, jak my všichni couvali, jim to ale zjevně nestačilo,“ pokračoval.

Policisté tvrdí, že je fanoušci napadli.

I proto zveřejnili video ze zákroku pohledem služebních kamer. Někteří jedinci před policisty šavlují rukama, jeden z nich kopne do popelnice. Společně skandují hanlivý pokřik „A.C.A.B“, v překladu: „Všichni policisté jsou parchanti.“

„Celá situace nás velice mrzí a chápeme, že vyvolala silné emoce. Je pro nás důležité, aby bylo všechno objektivně vyhodnoceno a aby se předešlo jakýmkoli případným konfliktům v budoucnu. V tuto chvíli však považujeme za nezbytné vyčkat na kompletní informace a stanoviska všech zúčastněných stran. Jakmile budeme mít k dispozici veškerá relevantní fakta, zaujmeme k celé věci oficiální postoj,“ uvedl po víkendu hradecký klub.

Primátorka města Pavlína Springerová, která je zároveň předsedkyní představenstva fotbalového klubu, už o víkendu potvrdila: „Šlo o důsledek snahy ztotožnit bučící fanoušky. Klub nechce znovu a znovu platit pokuty za rasistické projevy. Budou padat zákazy vstupu na Malšák.“

Přiměřenost zákroku nicméně posuzovat nechtěla.

Pavlína Springerová @PSpringerova @vitsvoboda16 @PolicieCZ @za_carou O konfliktu vím. Šlo o důsledek snahy ztotožnit bučící fanoušky. Klub nechce znovu a znovu platit pokuty za rasistické projevy. Budou padat zákazy vstupu na Malšák.

V tuto chvíli nedokážu posoudit přiměřenost zákroku, nebyla jsem u něj, ale určitě si vyžádám záběry z kamer. oblíbit odpovědět

Podle fanoušků byl daleko za hranou, policie však tvrdí: Nepochybili jsme.

„V současné době se z kamerových záznamů snažíme ustanovit konkrétní osoby, které se při odchodu ze stadionu dopustily protiprávního jednání, kdy u části z nich by se mohlo jednat o trestný čin výtržnictví a u dalších o přestupky neuposlechnutí výzvy či hrubého jednání. V případě prokázání viny hrozí za trestný čin výtržnictví trest odnětí svobody až na dva roky,“ doplnila mluvčí Muzikantová.

Policejní zásah také na derby

Policie už od začátku týdne hájí rovněž zákrok, který její těžkooděnci provedli v sektoru slávistických fanoušků po sobotním derby na Spartě.

Mezi zraněnými byli podle slávistického šéfa Jaroslava Tvrdíka také nezletilí. „Na základě podnětů fanoušků a našich SLO, kteří byli také bezdůvodně zasaženi, se situací zabýváme,“ uvedl Tvrdík.

Klub se podle něj obrátil na Ligový výbor Ligové fotbalové asociace, která profesionální soutěže v Česku řídí. Zákrok označil za bezdůvodný, což ale policie odmítá.

Někteří fanoušci Slavie prý porušovali zákon a začali demolovat zařízení stadionu.

„Pokusili se prokopnout mříž do jiného sektoru, někteří se začali zahalovat, nasazovat si chrániče zubů a rukavice. Když se situace zklidnila, začali demolovat záchody a dva příznivci hostí se mezi sebou vzájemně napadli,“ řekl mluvčí pražské policie Jan Daněk. „Při řešení této situace došlo k opakovanému útoku na policisty, k bránění v zákroku, neuposlechnutí výzev a ze strany policie tedy logicky k použití donucovacích prostředků. Tyto donucovací prostředky byly použity proti jednotlivcům a jednotlivým agresivním skupinkám, které se snažily mařit služební zákrok,“ dodal.