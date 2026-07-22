Úspěch v Evropě může otevřít nové možnosti, říká hradecký sportovní ředitel

Má se vedení Východočechů připravovat na to, že tým bude kromě Chance Ligy a MOL Cupu vytížen i ligovou částí některého z evropských pohárů? Nebo působení v Evropě skončí neúspěšně a nebude potřeba mít kádr tak početný a silný?
„Primárně hledáme hráče na přestup, chceme je získat na delší období. Pokud ale budeme v Evropě úspěšní, mohou se nám otevřít i možnosti hostování z větších klubů,“ říká sportovní ředitel hradeckého klubu Petr Pojezný o možnostech, které mohou nastat. „Ve fotbale se často stává, že po uzavření přestupových oken v zahraničí se objeví hráči, na které byste si dříve vůbec nemohli sáhnout.“
Zatím jste do týmu přivedli dvě posily. Odpovídá to vaším plánům, se kterými jste do léta šli?
Naší první prioritou bylo udržet stávající kádr. Tým byl úspěšný a fungovaly všechny mechanismy, které jsme si nastavili. Už na jaře se nám podařilo prodloužit smlouvy s důležitými fotbalisty, pro nás bylo zásadní udržet Adama Zadražila, což nebylo jednoduché. Nabídky byly a objevily se nejen na něj.
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Jaké byly hlavní priority při doplňování kádru?
Věděli jsme, že odejde Martin Suchomel, protože u nás byl pouze na hostování. Reagovali jsme příchodem Tomáše Wiesnera, což bylo důležité kvůli zachování kontinuity na této pozici. Zároveň se uzdravuje Juraj Chvátal a věřím, že během podzimu bude znovu plně k dispozici.
Druhou posilou je Tom Slončík, o kterého jste i po dobré zkušenosti z předchozích působení hodně stáli. Jak bylo těžké ho získat na přestup?
Pracovali jsme na tom celé jaro. Pro náš klub to byl mimořádný přestup, ale věřím, že nám přinese potřebnou nadstavbu směrem do ofenzivy.
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Přijdou ještě další posily?
Na některých pozicích stále pracujeme. Dnes je ale situace na přestupovém trhu velmi složitá, pokud chcete opravdu kvalitního hráče, kluby požadují často nepřiměřené částky. My ale nechceme dělat kompromisy, hledáme pouze hráče, kteří nám skutečně pomohou a do našeho týmu dobře zapadnou. Nemůžeme si dovolit hazardovat s nějakými pokusy.
Můžete být konkrétnější?
Jen v tom, že bychom rádi doplnili dvě či tři pozice, abychom zvýšili kvalitu a byli připraveni na náročný program i případná zranění. Čas máme do 8. září. A pak tu budou možnosti, o kterých už jsem mluvil v souvislosti s naší účastí v evropských pohárech.
Zmínil jste se o tom, že jednou z letních priorit bylo v klubu udržet brankáře Zadražila. Jak těžké to bylo? Je jeho působení v Hradci v této sezoně definitivní?
Ve fotbale je těžké říct, že je něco definitivní. Nabídky na něj přišly v době, kdy bychom jen velmi obtížně hledali adekvátní náhradu. Abychom na to přistoupili, muselo by jít o mimořádnou nabídku. Adamovi samozřejmě přeju, aby si jednou splnil sen a zahrál si v zahraničí, ale zároveň jsem rád, že se nám podařilo vše dát dohromady tak, aby byl spokojený i on. Možnosti odejít opravdu měl, ale třeba by nebyl v novém klubu jedničkou.
Jak celou záležitost přijímal?
Věřím, že i on chce jít do této sezony s námi. Je to výborný kluk, ale i velký potenciál k budoucímu přestupu. Myslím si, že jednou může odejít do českého i zahraničního velkého fotbalu.
Vaše priority do budoucna?
Chceme vybudovat skautské oddělení, které nám pomůže rozšířit možnosti při získávání nových hráčů. To ale nejde během dvou měsíců, proto se nyní zaměřujeme hlavně na fotbalisty, které dobře známe a o nichž víme, že nám mohou pomoci okamžitě.