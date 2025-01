Proč dělat změny pro změny? Tým jsme složili už v létě, věří v Hradci

Honba za posilami se v Hradci v zimě podle očekávání nekonala. Jiří Sabou to ale nebere jako minus. Spíše naopak, což dokládá jeho výrok: „Tým jsme složili už v létě, proto jsme nyní nechtěli panikařit a přivádět hráče jen proto, abychom dělali změny. Před časem jsem řekl, a za tím si dál stojím, že největším posílením pro mě bude, když nikdo neodejde, což se podařilo.“

V kádru nakonec zůstal i obránce Karel Spáčil, o jehož odchodu se mluvilo řadu týdnů. Sice přestoupil do Plzně, ale jaro odehraje ještě v Hradci. Je to řešení, které vám vyhovuje?

Myslím si, že ano. Naší klíčovou podmínkou bylo, aby Karel u nás ještě na jaro zůstal. Podařilo se to dohodnout a vše do sebe zapadlo. Sám Karel projevil velkou touhu přestoupit do Plzně už teď, ale zároveň chtěl na jaře ještě pomoci našemu týmu a odvděčit se mu za šanci v lize. Tím je teď vše uzavřeno, situace je jasná a klidná pro všechny.

Co soudíte o tom, že právě Spáčil byl jedním z hráčů, o jehož přestupu se v zimě mluvilo?

Že je to krásný příběh. Pohádka o klukovi, který přesně za rok udělal neskutečný herní posun. Možná ani on sám nečekal, kam až se během jediného roku dostane.

Byl o něj velký zájem nejen z Plzně, ve hře byla minimálně pražská Slavia...

Situace kolem jeho přestupu měla svůj vývoj. Plzeň v závěru ukázala největší tah na branku a splnila požadované podmínky. Měli Spáčila vyskautovaného a i on sám tam chtěl.

Bylo hodně složité dojít ke konečnému řešení?

Nemyslím si. Podmínky byly z naší strany jasně dané a od toho se to odvíjelo. Samozřejmě také hráč musí vnímat, co se kolem něj děje, a to jednoduché není. Karel ale tento tlak zvládl obdivuhodně. Vlastně to neřešil a nechával věci plynout.

Jaké byly vaše osobní i klubové další další priority?

Pro mě jako sportovního ředitele bylo důležité také to, co bude po případném Karlově odchodu následovat. Jeho přestup nám výrazněji otevřel možnost přivést Toma Slončíka, i když jeho příchod a přestup Spáčila na sebe úplně navázány nebyly. Mě těší, že Slončík přišel právě k nám, protože o něj byl velký zájem ze strany dalších čtyř klubů.

V souvislosti se Spáčilovým přestupem se mluví o částce 40 milionů. Za tu před lety z Hradce odcházel Václav Pilař a od té doby Hradec větší částku za přestup neinkasoval. Je tedy nynější přestup v historii klubu největší?

Za těch osm let, co jsem v Hradci, největší určitě je. A patří tady k těm největším, jako jsou odchody vedle Pilaře také Jana Hable nebo brankáře Tomáše Koubka. Že se Hradec po letech mohl dostat znovu k takovému přestupu a zařadit jej k nejvýznamnějším v jeho historii, beru jako ocenění práce celého klubu. Ukazuje to, že se Hradec za poslední roky výrazně posunul dopředu. Přicházejí sem kvalitnější hráči, klub má dobré jméno a zvuk. Navíc to potvrzuje i to, že Hradec umí vychovat hráče pro top kluby.

Vedle Spáčila, který však i přes přestup do Plzně pro jaro v hradeckém týmu zůstal, odešli tři hráči. Jak jejich odchody hodnotíte?

Že šlo spíše o kosmetické změny u hráčů, kteří neměli takové vytížení. Proto Ladislav Krejčí přestoupil do Teplic, Daniel Kaštánek ukončil hostování a vrátil se do Sparty a Petr Pudhorocký odešel na hostování do Skalice.

Přestupové okno bude ještě pár dnů otevřeno, nepřijde ještě nějaká změna?

Momentálně řešíme možné hostování Matěje Náprstka do Chrudimi.

Dominik Hollý z Jablonce hlavičkuje míč, za ním Karel Spáčilál z Hradce Králové.

Příchodů zatím moc nebylo, přivedli jste Slončíka, z béčka se posunul další útočník Jurčenko. Přitom jste po podzimu netajili, že byste ještě útočníka brali, nejvíc byl zmiňován Radek Šiler ze sparťanské rezervy. Jak to s ním vypadá?

Je pravda, že jsme o útočníka usilovali, možností bylo víc, ale ne všechno se podařilo dotáhnout. Jak už jsem říkal, nechceme přivádět hráče jen proto, abychom dělali změny, tým máme kvalitní. Útočníci byli v našich plánech hodně vysoko. Slončíka se podařilo přivést a o Šilera bychom zájem opravdu měli. Situace kolem něj je stále otevřená a mohlo by se to podařit. Momentálně to ale není tak daleko, aby se dalo říct, že to je definitivně dohodnuté. Záleží na Spartě.

Krátká zimní přestávka končí, co soudíte o přípravě týmu na jaro?

Já musím říct, že jsem spokojený s aktuálním stavem kádru. Myslím, že jsme v přípravě odtrénovali přesně to, co jsme chtěli. Z hráčů cítím sílu, odhodlání a energii. Teď už jen zbývá ukázat to v ostrém startu proti Pardubicím.