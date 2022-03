Výhru vzala chyba. Chtěl jsem týmu pomoct, mrzí hradeckého gólmana

Tentokrát po akci, kterou si fotbalová historie bude pamatovat jako zbytečnou chybu hradeckého brankáře Viléma Fendricha. Ten se totiž po centru z přímého kopu z poloviny hřiště vydal až téměř na hranici pokutového území míč vyrazit, což se mu sice povedlo, ale nedostatečně, navíc při návratu do branky upadl a střídající jablonecký útočník Ikaunieks vyrovnal.

Do konce 90. minuty chybělo pár vteřin. „Chtěl jsem týmu pomoct za každou cenu. Bylo to rychlé rozhodnutí jestli jít, nebo ne. Bohužel jsem to vyrazil na nohu protihráče,“ řekl hradecký gólman Vilém Fendrich.

Přitom v důležitém zápase, v němž se případnou výhrou Hradec mohl dostat znovu blíže k tomu, aby se vyhnul nadstavbové skupině o záchranu, Fendrich do té doby zářil. Domácím hráčům chytil dvě tři jasné gólové šance, a protože v 70. minutě po rohovém kopu dal gól jeho spoluhráč Kubala, mířil Hradec za vítězstvím.

Bránil spolehlivě a nic nenasvědčovalo tomu, že by měl o dva body přijít. „Před zápasem bych na dělbu bodů přistoupil a ona je nakonec spravedlivá. Člověka ale mrzí, že je to takhle na konci. Když už jsme to měli takhle blízko, tak uděláme chybu, která byla naprosto zbytečná,“ konstatoval Miroslav Koubek, trenér hradeckého týmu.

Hradec totiž dokázal Jablonci v šancích konkurovat, byť na svůj gól čekal až do 70. minuty. A od té chvíle mířil za výhrou, která by ho posunula na hranici 30 bodů, navíc vzhledem k víkendovým výsledkům týmů, které jsou v tabulce pod ním, by si výrazně pomohl.

„Mohli jsme v tabulce udělat skvělý brejk, takhle jsme si to pokazili,“ mrzí kouče Koubka.

Hradec nešťastným závěrem přišel o šanci přerušit sérii zápasů bez výhry. Protáhl ji už na osm utkání, když ve čtyřech z nich remizoval a ve čtyřech prohrál.

„Jako deku bych to nehodnotil, všichni víme, že se z toho vyhrabeme pouze sami. Nesmíme koukat na jiné výsledky, před námi jsou zápasy, které musíme zvládnout,“ poznamenal brankář Fendrich.

Prvním pokusem bude sobotní domácí duel se Zlínem, dalším týmem, který má Hradec v tabulce pod sebou. „Věřím tomu, že nás dvě vítězství za sebou hodí někam úplně jinam,“ uvedl Fendrich.