Nechceme dopustit, aby Jablonec poprvé vyhrál, říká hradecký asistent

„Všichni víme, že Jablonec nepatří na místa, která aktuálně v tabulce obývá. Je to ale dané okolnostmi. Velkou fluktuací hráčů, změnou trenéra, navíc museli hrát první tři utkání venku. Pak přišel nešťastný poločas se Spartou,“ rozvažuje Stanislav Hejkal, asistent hlavního kouče hradeckého mužstva, kterým je od pondělí Václav Kotal.

Podle Hejkala právě zápas se Spartou přinesl Jablonci změnu k lepšímu, byť ho vysoko prohrál. Po něm totiž udělali několik opatření a jejich další výkony už byly kvalitnější.

Pro Hradec půjde o zápas pravdy. Vždyť k němu dochází v situaci, kdy přestal bodovat a navíc po pětibrankovém přídělu, pro který si dojel do Mladé Boleslavi na stadion, který byl v době budování nové arény jeho domovským.

„Utkání jsme si důkladně rozebrali, našli jsme naše chyby a jejich příčiny. Ze zápasu se pochopitelně chceme poučit a věříme, že takový výkon jako v Boleslavi už nebudeme opakovat,“ pokračuje asistent Hejkal, jenž v neděli v Hradci začne spolupráci s již třetím hlavním koučem. V uplynulých dvou sezonách pracoval pod Miroslav Koubkem, v úvodu letošní pod Jozefem Weberem, kterého ale klub právě po třech prohrách v řadě a hlavně po debaklu v Mladé Boleslavi v pondělí odvolal.

Pro úspěch bude důležité, zda se tým i vlivem nového kouče dokáže z nepříjemného mladoboleslavského zážitku otřepat. „Nezbývá nám nic jiného, než to hodit za hlavu a připravit se na Jablonec. Máme teď jistou nepříznivou sérii, musíme se tedy pečlivě připravit a věřím, že ji zvládneme ukončit,“ uvádí útočník hradeckého mužstva Daniel Vašulín.

Také on je přesvědčen, že se při předzápasových prognózách nedá přeceňovat fakt, že Jablonec je v tabulce pod Hradcem, na který ztrácí dva body.

„Když si přečtu soupisku Jablonce, za mě to není tým, který by měl hrát ve spodních patrech tabulky. Zatím mají pět bodů, dosud ještě nevyhráli a my určitě nechceme, aby se jim to povedlo tady v Hradci. Bude to samozřejmě těžký zápas, v lize nejsou snadní soupeři, ale doufám, že je i po tomhle utkání necháme za sebou,“ říká na adresu Jablonce Vašulín.