Hradecký kouč Horejš: Petráškova slabší chvilka? Kravina, nemá cenu se o tom bavit

Svým gólem v zápase s Jabloncem Jakub Kučera posunul svůj tým k bodovému zisku. Pak ale, už v závěru zápasu, udělal chybu, která ho Hradci mohla vzít.

Naštěstí ale Jablonečtí Kučerovo zaváhání nevyužili a záložník Hradce tak bude zapsán jako hráč, který při remíze 1:1 svému týmu vystřelil bod.

„Měl jsem si lépe zkontrolovat prostor. Jablonečtí mi míč vypíchli, jejich střela naštěstí skončila vedle,“ uvedl Kučera, jenž do zápasu naskočil po poločasové přestávce, „je ale pravda, že kdo nic nezkusí, nic nezkazí, příště si míč vezmu znovu a vyřeším to.“

Jakub Kučera z Hradce Králové oslavuje gól.

Raději asi ale budete vzpomínat na gól, který jste předtím vstřelil.

Hlavně jsem za něj rád. Nastoupil jsem až do druhé půle, chtěl jsem zápas zvrátit, což se povedlo. Snad bude takových okamžiků přibývat.

Po vašem vyrovnání přišla červená karta pro Tomáše Petráška, velký problém?

Je to škoda, ale já jsem to neviděl, vůbec nevím, co se stalo. Takhle to dopadlo, jsme ale tým, stane se to, a jako tým to bereme. Uvidíme, jak se budeme prezentovat v dalších zápasech.

Jakým soupeřem Jablonec byl?

Velmi kvalitním, což hlavně ukázal, když měl míč. V prvním poločase byl aktivnější, druhý byl z naší strany lepší.

Do tabulky jste zapsali bod, hodně, nebo málo?

Bod musíme brát, každý se počítá. Přijdou další zápasy, které potřebujeme zvládnout za tři body.

S Jabloncem má Hradec dlouhodobě špatnou bilanci, čím to podle vás je?

Dobrá otázka, také jsme si ji pokládali. Nevím, nedokážu říct, musíme to probrat v kabině, pustíme si to na videu. Budeme to chtít změnit a Jablonec porazit.