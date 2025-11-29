ONLINE: Hradec - Jablonec 0:0. Pikantní zápas pro Horejše, vrátí se do šestky?

Jablonec získal na hřištích soupeřů v ligové sezoně devatenáct z celkových dvaatřiceti bodů a je jasně nejlepším týmem venku.
Zápas bude pikantní pro domácího trenéra Davida Horejše, který před současným angažmá severočeské mužstvo vedl.
A. Zadražil - F. Čech, T. Petrášek, J. Elbel - A. Sojka, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - T. Slončík, V. Pilař, M. van Buren
J. Hanuš - R. Pantalon, N. Tekijaški, F. Novák - M. Cedidla, R. Sedláček, D. Souček, V. Čanturišvili - A. Růsek, A. Alégué, L. Jawo
O. Mihálik, P. Kodeš, A. Vlkanova, L. Kubr, J. Uhrinčať, M. Vágner, A. Griger, D. Ludvíček, J. Hodek, L. Hruška
M. Malenšek, D. Štěpánek, J. Chramosta, J. Suchan, D. Puškáč, F. Zorvan, D. Nykrín, K. Mihelak, L. Penxa, N. Innocenti, S. Lavrinčík