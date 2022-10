Hradecký fotbal po první třetině ligy: srovnatelné s loňskem, až na standardky

A jak jsou na tom letos, ve druhé popostupové sezoně, kterou řada odborníků považuje za kritickou a těžší než první? Po první třetině základní části je možné říci, že se obavy daří hradeckým hráčům rozhánět. I přesto, že přes léto přišli o obránce Krále a Mejdra a po několika kolech i o tvůrce hry Vlkanovu.

Jak tedy vypadá ono v úvodu naznačené srovnání?

Vstup do soutěže? Letos dokonce lepší

Co si přát víc než začít ligovou sezonu výhrou, navíc nad týmem, nad kterým se nevyhrává každý den. Letos se to Hradci povedlo hned v úvodním kole, v němž si vyšlápl na pražskou Slavii. Jaký to rozdíl od loňské sezony, v níž na úvodní výhru čekal, chvílemi už trochu nervózně, až do 6. kola!

Souboje s favority? Překvapení se opět zdařilo

Jak bylo zmíněno, velké překvapení se povedlo hned v úvodu sezony. Velké povzbuzení přišlo po shodném výsledku na domácím, tedy mladoboleslavském stadionu, v obou případech šlo o výhru 1:0.

Umístění: letos o kousek lepší, ale...

Loni byla za třináct bodů osmá příčka, letos je za čtrnáct, které Hradec zatím získal, sedmá. Nabízí se napsat, že i tady je byť malý, tak přece jen krůček vpřed. Jenomže pohled na letošní tabulku by neměl zakrýt rozdíl, který nevychází z bilance Hradce.

Zatímco loni i 14 bodů týmu stačilo k sedmibodovému odstupu od 14. příčky, první které se týká nutnost baráže o záchranu, letošních 14 bodů dává jen čtyřbodový polštář. Letošní soutěž je v tomto směru vyrovnanější, bodově zaostávají jen Pardubice, a tak pro klid na hradecké duši teď bude třeba v příštích zápasech bodovat. I proto, že Teplice, Brno, České Budějovice a Pardubice jsou většinou nyní až pod Hradcem či těsně nad ním.

Střelecká potence: jen mírný pokles

Asi se to dalo čekat poté, co po prvních kolech z týmu odešel mozek ofenzivy Vlkanova. Ukazuje se však, že rozdíl mezi zápasy s ním a bez něj není až tak propastný. Loni, kdy tým nováčka soutěže tento útočník táhl, Hradec nastřílel jen o dvě branky víc.

Standardní situace: razantní sešup dolů

Tento zřetel je jedním z mála, v němž se Hradci daří výrazně méně a nelze si toho nevšimnout. Zatímco v minulé sezoně Hradec na góly po standardních situacích už od počátku spoléhal a přinášely mu důležité body, letos zatím nic, nula. Z týmu, který loni patřil v tomto směru k nejúspěšnějším, je nyní ten, který si touto herní situací zatím neumí pomoci

Fauly a karty: nic nového pod sluncem

V tomto směru se nic nezměnilo, stejně jako loni jsou Hradečtí i letos zatím nejvíce faulujícím týmem, se 152 přestupky jich mají o 11 víc než za nimi nejbližší Jablonec a Teplice. Stejné je to i ve žlutých kartách, kterých jeho hráči za 10 kol posbírali 31 (druhý Baník 26), jen v červených se Hradec o nelichotivé prvenství dělí s Jabloncem (oba týmy po pěti).