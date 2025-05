Po prvenství v ní a konečném celkovém sedmém místě je tak může mrzet jen to, že letos na rozdíl od sezony minulé, v níž ve finále stejné fáze soutěže prohráli s Mladou Boleslaví, nebylo ve hře místo v pohárové Evropě. Na to si budou muset fotbalisté Hradce Králové minimálně rok počkat.

V roce, kdy si klub připomíná třicáté výročí od sezony, kdy se jim to naposledy podařilo – slavným vítězstvím v Poháru ČMFS v roce 1995.

Posun k předním ligovým příčkám je hlavně po otevření nové Malšovické arény pro hradecký klub velkým tématem.

Co v tomto směru ukázala právě skončená sezona? Že by to čekání nemuselo trvat na dlouhá léta. A které okolnosti k alespoň mírnému optimismu směřují?

1. Klub se v lize zabydlel, blíží se pátá sezona

Byly to v minulých dvou dekádách pro hradecké fanoušky psychicky náročné sezony. Jen chvíli nahoře a mnohem častěji dole, což rezonovalo i se stále se oddalující stavbou stadionu. Blížící se pátá sezona v 1. lize v nepřetržité řadě, na kterou se mužstvo záhy začne připravovat, je něco, co klub nezažil už čtvrt století!

Navíc ani jedna z dosavadních čtyř nekončila bojem o záchranu, spíše naopak. Klub se tedy konečně zabydlel mezi ligovými stálicemi, což je po předchozích střídavých letech výrazný posun. A od něj se dá v cestě odrazit ještě dál.

2. Finanční stabilita a výhled nového majitele

Hradecký klub je už drahně let pod křídly města jako majitele. To zajišťuje potřebnou stabilitu, v níž se klub dokázal i díky nové aréně finančně posunout výrazně nahoru, jeho vedení v uplynulé sezoně mluvilo o rozpočtu 180 milionů. S tím se v českém fotbale už dá něco dělat. V této stabilitě se klub nachází ve chvíli, kdy je na spadnutí změna vlastníka.

Vladimír Zeman z Bohemians si kryje míč před Karlem Spáčilem z Hradce Králové.

Město se o to snaží už řadu let, nyní to vypadá, že by se to mohlo povést do začátku nové sezony. Dosavadní vývoj směřuje k tomu, že půjde o skupinu kolem Iva Ulicha, bývalého skvělého fotbalisty, jenž v Hradci kdysi fotbalové vyrostl. Skupina, v níž se mimo jiné angažuje i Pavel Nedvěd, jehož představovat snad ani není třeba, slibuje stabilní finanční zázemí.

Pokud se s městem na koupi dohodne, lze čekat příchod ambiciózního vlastníka s fotbalovými zkušenostmi i se vztahem k Hradci a ke klubu. Uvidíme, jak jednání dopadnou.

3. Perspektivní kádr, jenž by měl zůstat zachován

Zkušené třicátníky Pilaře a Petráška v této věkové kategorii posílí Vladimír Darida. Řada hráčů je pod věkovou třicítkou, tedy v nejlepších letech. A pak hned několik hráčů, kteří už nyní mají výbornou výkonnost a hodně toho ještě před sebou.

Tato vyváženost dělá z Hradce kádr, jenž opravdu může pomýšlet na alespoň mírný posun nahoru. Sportovní úsek klubu na tom systematicky pracuje už od chvíle, kdy si před lety ještě ve 2. lize dal za cíl dostat klub mezi českou elitu.

Je pochopitelné, že když někdo současnou situaci přeroste, stane se kořistí týmů z absolutní špice. Zvlášť, když se týmu daří a o to víc je dotyčný vidět. Loni to byl Daniel Vašulín, letos Karel Spáčil, oba si přetáhla Plzeň.

K odcházejícímu Spáčilovi se přidá ještě další obránce Jakub Klíma, jehož si na boj o návrat do 1. ligy vyhlédla brněnská Zbrojovka. A dál. Mluví se o zájmu ostravského Baníku o útočníka Juliše, v kurzu je brankář Adam Zadražil, spojovaný hlavně s pražskou Spartou.

Hlavně u brankářské jedničky a jistoty je šance, že zůstane, i když fotbalové osudy jsou někdy nevyzpytatelné. Když k tomu přidáme příchod Vladimíra Daridy a naznačený brzký příchod další posily, tým by oslabený být rozhodně nemusel. Navíc stále shání útočníka, na kterého by bylo spolehnutí ve střelbě gólů, asi největší slabině po větší část uplynulé sezony.

4. Zvučná posila, kterou by brala většina soupeřů

Jméno Vladimíra Daridy už tady padlo. Zaslouží si ale samostatný bod. Aby do Hradce přišel borec s takovým fotbalovým životopisem, jakým se může chlubit skromný bývalý kapitán národního týmu, se nestalo už desítky let. A historicky vlastně jen jednou, to když v Hradci zakotvil legendární Josef Bican. To už je ale hodně dávná historie...

Daridův příchod může klubu a týmu výrazně pomoci. Získává v něm zkušeného borce stále na vrcholu velmi kvalitních fotbalových sil, se zkušenostmi s německou a řeckou ligou, v níž hrál ve svých týmech významnou roli. O reprezentační kariéře už byla řeč. K tomu je dobré připočítat hráčovu přirozenou nejen fotbalovou inteligenci, která z něj dělá velký přínos do kabiny, a také regionální příslušnost. Daridova rodina totiž v Hradci zakotví. Výborný tah!

5. Divácká základna těší, okruh fanoušků roste

Fotbal byl v Hradci vždy populární, ale před stavbou nové arény tomu návštěvy na zápasech z řady důvodů neodpovídaly. Po jejím otevření tak bylo na marketingové práci klubu najít nové fanoušky, protože několik generací se s hradeckým fotbalem minulo.

Královéhradecký Štěpán Harazim slaví se spoluhráči svůj gól.

Daří se to, klub nespoléhá jen na pěknou arénu a dobrý fotbal a je to vidět. Na zápasy jezdí kluby, v hledišti jsou stále častěji vidět celé rodiny, nezbytný základ do budoucna. Už v této sezoně byl Hradec s průměrnou návštěvou přes 6000 diváků pátý hned za čtveřicí ze špice. A budoucnost je nadějná, což ukázaly i zápasy v nadstavbě, o kterých někteří mluvili, že jsou o ničem...