Vyjednávací tým města tvořený koaličními i opozičními zástupci i dalšími odborníky dodržuje smlouvu o mlčenlivosti, kterou všichni zainteresovaní podepsali. Ještě méně informací pouští skupina kolem Pavla Nedvěda a Ivo Ulicha, která má o transakci zájem.

Přesto se občas vynoří zajímavé informace týkající se jednání.

Až do pátečního odpoledne platilo, že pokud si město a Fotbal HK 1905 plácnou, převezme roli ve vedení klubu držitel Zlatého míče z roku 2003 Pavel Nedvěd. Nejčastěji se mluvilo o funkci generálního manažera.

„Pokud jednání dopadnou dobře, plánuju v Hradci fungovat, budu ve vedení klubu,“ řekl deníku Sport současný sportovní ředitel saúdskoarabského klubu Al Shabab.

Jenže všechno se zamotalo, protože předseda fotbalové asociace David Trunda oznámil, že Nedvěd se stane manažerem reprezentačních celků. Jeho oficiální jmenování musí ještě posvětit výkonný výbor asociace, což by však měla být formalita.

Každopádně dvaapadesátiletý bývalý záložník se osobně zúčastnil posledních dvou schůzek na hradeckém magistrátu, primátorce věnoval dres Juventusu Turín, kde jako hráč i funkcionář působil přes 20 let, a fotografoval se s dalšími zastupiteli.

„Zástupci investora potvrdili, že v případě dosažení dohody počítají s tím, že jeden z investorů – česká fotbalová legenda Pavel Nedvěd – bude hrát aktivní roli při sportovním vedení klubu a byl by jeho aktivní součástí,“ potvrdil i Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec), senátor, zastupitel a také jeden z členů vyjednávací skupiny města.

Jediný zájemce? Chyba

Optimismus při jednáních o uzavření transakce šíří město i zástupci Fotbal HK 1905. Jenže vše může nabrat i nečekaně rychlý konec. Příkladem je čtvrteční zpráva z Olomouce, kde skupina Kaprain ukončila velmi nadějná jednání o koupi stoprocentního podílu ve fotbalové Sigmě.

Kaprain údajně jednání ukončil kvůli neslučitelným představám o smluvním nastavení transakce, konkrétně šlo o práva a povinnosti pro obě strany obchodu.

„Není možné, aby se prodávající zříkal jakékoli vlastní odpovědnosti a přenášel veškerá rizika na kupujícího,“ uvedl mediální zástupce skupiny Kaprain Ondřej Pechar. Podle něj prodávající neustále stupňoval své požadavky.

Jako poslední ve hře o Sigmu Olomouc tak zůstala společnost SPL Holding. Oficiální zájem o 89procentní podíl v FC Hradec však má pouze skupina Fotbal HK 1905. Druhý uchazeč – americká společnost Blue Crow Sports Group – nakonec nabídku na koupi hradeckých akcií nepodal. Radnice se proto může upínat pouze na zájem společně vystupující pětice Pavel Nedvěd, Ivo Ulich, Ondřej Tomek, Pavel Rejchrt a Radek Šenk.

„Město není v pozici, kdy si může přílišně diktovat, jako by byl o investici do klubu obrovský zájem. Máme jediného zájemce a to je třeba respektovat,“ uvědomuje si i Jan Holásek.

Podle informací iDNES.cz se obě strany alespoň zpočátku neshodovaly na ceně, protože město ji zřejmě pod dojmem nové arény nasadilo až příliš vysoko.

Podle primátorky je však prodej na dobré cestě. „Sbližujeme stanoviska. K dořešení zůstává otázka finančního nastavení spolupráce a dořešujeme i pár zbývajících vyhrazených záležitostí, což jsou práva veta. Tam si myslím, že se dokážeme domluvit,“ řekla Pavlína Springerová.

Doplnila také, že zbývající čas bude záviset i na tom, jak rozsáhlý si bude chtít zájemce udělat audit klubu – takzvanou due diligence: „Jednali jsme znovu o klíčových obchodních záležitostech, především o podmínkách finanční spolupráce. Shodli jsme se na základních parametrech ekonomického fungování akcionářské spolupráce.“

„Podle mých zkušeností s podobnými transakcemi jsme se dost posunuli, zejména v tom, jakým způsobem bude klub platit za stadion nájemné a na jakých principech by město přispívalo na fungování klubu,“ doplnil Jan Holásek.

Jedna velká akademie?

Když si uchazeči o koupi hradeckých fotbalových akcií nedávno prohlédli areály, které má FC Hradec k dispozici, logicky si všimli, že kmenový stadion a dále i Háječek, Bavlna i areál Dukly jsou neefektivně rozeseté po celém městě.

„Zazněl názor, že by bylo vhodné uvažovat o vytvoření lokality pro akademie a trénink mládeže a dalších družstev včetně žen, kde by bylo šest až osm fotbalových hřišť. Za sebe říkám, že by bylo vhodné se nad tím zamyslet,“ upozornil senátor.

„Případnému majoritnímu akcionáři určitě nebudeme bránit v rozvoji akademií. Je logické, že pokud jsou jejich kapacity roztříštěné, zvyšuje to náklady. Ale pak tu máme zásadní otázku: kde ji vybudovat. Je tedy potřeba podívat se na územní plán, protože vytvoření tolika fotbalových ploch vyžaduje obrovskou rozlohu, a ta podle mého názoru v tuto chvíli není k dispozici. Je to však logická myšlenka,“ připustila primátorka.

Sezonu hradečtí fotbalisté rozehrají za necelý měsíc na stadionu v Edenu. V tu dobu už město chtělo mít prodej z krku, ale na běžný chod klubu prý nemá obchodování města a společnosti Fotbal HK 1905 žádný vliv.

„Jednáme o nákupech hráčů, podepisujeme hráče. Získali jsme všechna nejvyšší možná licenční povolení. Chod klubu se nikdy nemůže zastavit,“ dodala primátorka.