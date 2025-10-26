Rozsypaná obrana Hradce opět s nulou. Horejš: Pomohl nám výkon v Ostravě

K tomu stále chybí Petr Kodeš, s nímž se po letním odchodu Karla Spáčila do Plzně počítalo jako s vítanou možností třetího do obranné party.
Přesto fotbalisté Hradce Králové proti Teplicím odehráli druhý zápas po sobě, aniž by inkasovali jediný gól. Na rozdíl od duelu na hřišti Baníku Ostrava před týdnem ale tentokrát žádný nedali.
„Celé se nám to rozpadlo a že jsme i přesto udrželi dvě čisté nuly, je velmi pozitivní,“ uvedl trenér hradeckého mužstva David Horejš po bezbrankové remíze s týmem Teplic.
První zátěžový test si výrazně obměněná stoperská trojice Horák, Elbel a Čech prodělala před týdnem právě v Ostravě. Byla z toho nejen nula na straně inkasovaných gólů, ale také výhra 1:0.
„Tam jsme zápas zvládli na jedničku. A bránili skvěle. K tomu dneska další další nula,“ potěšilo kouče Horejše, „výkon v Ostravě nám navíc pomohl dát čas a prostor Tomáši Petráškovi, aby se úplně uzdravil, protože ho určitě budeme v dalších zápasech potřebovat.
Petrášek tak proti Teplicím na hřiště nemusel, i když byl připravený nastoupit a ve druhém poločase se intenzivně rozcvičoval. Nebylo třeba, spíše záložník Horák, až do září dlouholetý náhradník Čech a nedávno příchozí Elbel opět působili spolehlivě. „Chopili se toho skvěle a zvlášť Franta Čech od doby, co příležitost dostal, podává nadstandardní výkony,“ pochválil trenér hru hradecké zadní řady.
Ve stejné situaci jako Petrášek byli v zápase s Teplicemi také jeho spoluhráči z útoku Adam Vlkanova a Mick Van Buren. Oba se také vraceli po zranění, oba ale do zápasu nastoupili. Hlavně proto, že se Hradeckým nedařilo dobře fungující obranu soupeře překvapit.
Jak Vlkanova, jenž si zahrál několik minut už v Ostravě, tak Van Buren, byli na hřišti znát, s nimi byl Hradec mnohem nebezpečnější. Bohužel pro ně i pro tým právě oni neproměnili dvě největší šance Hradce v celém zápase. Oběma radost zkazil svým výborným zákrokem teplický gólman Trmal.
„Vyčítal jsem si to a stále si to vyčítám, tohle jsem prostě měl dát,“ přiznal Vlkanova. Při své šanci nejprve dostal do volného prostoru na pravém křídle nádherný pas od Daridy, míč si zpracoval, zbavil se obránce, ale v jasné pozici gól nedal.
Podobně jako Van Buren chvíli před tím. „Oba naši hru oživili, jen mě mrzí, že hráči jejich kvalit své šance neproměnili, jeden z nich měl zápas zlomit na naši stranu,“ sdělil trenér Horejš.
Hlavně v případě Van Burena ale měl přece jen pochopení: „Po zlomenině klíční kosti naplno trénoval jen pět dní a šel do toho. Nesmírně si cením, že nás v tom v naší situaci nenechal. Smekám před oběma.“
Za společností, jež zůstala jediným zájemcem o hradecký klub, jsou miliardář Tomek a bývalí reprezentanti Nedvěd a Ulich. S velkou pravděpodobností v managementu klubu u toho už nebude dlouholetý sportovní ředitel Jiří Sabou, jenž měl přijmout nabídku brněnské Zborojovky a je na odchodu z Hradce.
„Zasáhlo mě to a samozřejmě mě to mrzí. K této situaci se ale nechci nijak vyjadřovat. Máme to i tak nastavené, abychom se k tomu vůbec nevyjadřovali,“ poznamenal pouze kouč Horejš k odchodu manažera Saboua. Ten v Hradci v této funkci působí osm let.
Kabina: Soustředíme se jen na to, co můžeme ovlivnit
Běhá to kolem nich už několik měsíců, teď se ale zdá, že se to opravdu přiblížilo. Jak vnímá kabina fotbalistů Hradce Králové skutečnost, že v dohledné době bude mít klub nového majitele, což může přinést změny?
„Víme o tom, nebudu říkat, že o tom nečteme, dole v kabině jsme si ale řekli, že se soustředíme na co, co můžeme ovlivnit. A to, jestli se klub prodá, nebo neprodá, ovlivnit nemůžeme,“ uvedl trenér prvoligového mužstva David Horejší k aktuálním jednáním o prodeji hradeckého klubu, „já můžu ovlivnit jen náš tým a o to se snažím.“
Nového většinového vlastníka klub může znát už za týden v úterý. Vedení města, jež v tuto chvíli stále jediným majitelem klubu, totiž minulý týden dotáhlo jednání se společností Fotbal HK 1905 a podmínkách prodeje 89 procent akcií klubu. Nyní je na řadě zastupitelstvo, jež o prodeji bude jednat právě za týden. Pokud dohodu schválí, mohl by se nový většinový vlastník klubu ujmout 1. ledna příštího roku.