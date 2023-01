Hradeckou nejistotu s útočníky zahání Koubek. Chytá šanci, říká kouč

A zápasy? Na soustředění v Turecku, ze kterého se tým vrátil v pátek v noci, pochopitelně neodehrál ani jeden z nich ani minutu. S touto nepříjemnou skutečností, týkající se útočníků Daniela Vašulína a Filipa Kubaly, vstoupili fotbalisté Hradce Králové do týdne, na jehož konci je čeká první ligový zápas jara.

Vypraví se k němu v sobotu do Plzně a jedna z hlavních otázek v týmu zní: Bude v něm schopno toto duo, které na podzim soupeřům nahánělo hrůzu a svému týmu přinášelo vstřelenými góly a jejich přípravou tolik potřebné body, nastoupit?

Či možná ještě přesněji řečeno vzhledem k tomu, že kladná odpověď je v tuto chvíli spíše ve hvězdách: Jak dlouho bude trvat jejich absence?

Těžko zodpověditelnou otázku tak bude muset trenér Miroslav Koubek řešit už v sobotu. Naštěstí v pravý čas mu v tom pomohl jeho jmenovec Matěj. V Turecku se začal střelecky prosazovat, v předposledním zápase vstřelil maďarské Kisvárdě jeden gól, v generálce na ligu polskému Gdaňsku dokonce dva.

„Potenciál má. Útočný, běžecký i střelecký. Jelikož nemáme Kubalu s Vašulínem, otevřelo se mu okno a šanci chytá správným směrem,“ konstatoval před návratem z Turecka trenér Koubek.

Varianta bez Kubaly s Vašulínem byla v zimě ve hře i z jiného důvodu. Vzhledem k jejich podzimní formě se o oba zajímala konkurence, vše ale zatím zůstalo jen u kontaktů bez konkrétní domluvy. Zvlášť v případě Kubaly by na klubové úrovni byla těžká, protože mladý forvard má stále ještě v Hradci dlouhodobou smlouvu.

Přesto se minimálně v začátku jara na Koubka, jenž se po svém příchodu z Bohemians přes toto duo do hradecké sestavy těžko prosazoval, dostávalo.

„Cítím se lépe a lépe a budu na tom pracovat,“ poznamenal útočník, „nebudu lhát, každý fotbalista chce hrát v základní sestavě, chce být co nejvíc minut na hřišti a to, že teď oba mají zdravotní problémy a že z toho vypadli ze zdravotních důvodů, mi asi hraje trochu do karet a je to jen o tom, jak to člověk využije.“

Hradec zažil výborný podzim, dojem z něj kazí jen prohry v posledních třech zápasech, které jej nechaly v napětí, zda si tím nezkomplikoval cestu k bezproblémové záchraně. I proto bylo udržení nebezpečného útočného dua Vašulín, Kubala prioritou. Nyní však trenéři musí čekat, kdy budou moci do ligy naskočit.