Hradecké úvahy před Slavií: Přijedou s tím nejlepším. Kdo to ale bude

„Podle mě asi zatím nejlepší zápas, co jsem ve své kariéře zažil,“ připouští hradecký útočník Daniel Vašulín, jenž se na tehdejší výhře 4:3 nad pražskou Slavií podílel nejen výkonem, ale i prvním gólem, „povedlo se nám něco, co málokdo čekal. Navíc tenhle zápas rozhodoval o titulu.“

Až budou fotbalisté Hradce zítra vybíhat k prvnímu utkání nového ligového ročníku, mohla by je tato tři měsíce stará mimořádná událost posilovat ve vědomí, že se dá uspět i proti jasnému favoritovi.

Loňský nováček to bude potřebovat, do sezony totiž vstoupí zápasem právě proti Slavii. Stejně jako v dubnu bude znovu v mladoboleslavském azylu Hradce jasným favoritem soupeř.

„Budou nám to určitě chtít vrátit,“ předpovídá čtyřiadvacetiletý hradecký útočník a k své předpovědi přidává i střípky, jež ukazují na to, že soupeř nic nepodcení.

Hradec versus Slavia Zápas 1. kola nového ročníku fotbalové ligy, zítra v 16 hodin v Mladé Boleslavi, kde bude hrát Hradec svá domácí utkání i v této sezoně. V minulé sezoně se obě mužstva v lize utkala třikrát, první dva zápasy Slavia vyhrála – 4:1 (doma) a 5:1 (v Mladé Boleslavi), třetí ovládl 4:3 domácí Hradec. Hradecký klub stejně jako v minulé sezoně pořádá na zápasy v Mladé Boleslavi pro své fanoušky autobusové zájezdy z Hradce, cena je 150 korun.

Jednoho z nich si všiml při sledování cesty Slavie do dalšího předkola Evropské konferenční ligy: „Po prvním zápase na Gibraltaru měli jasný postup a tak raději šetřili opory. Mluvili o tom, že v neděli to bude mnohem těžší.“

Za pravdu mu dala i slova několika hráčů Slavie po ještě úspěšnější čtvrteční odvetě. Přestože hradecký útočník předpokládá, že i přes blížící se další vystoupení v evropské soutěži proti mnohem kvalitnějšímu aténskému Panathinaikosu postaví v neděli Slavia nejsilnější možnou sestavu, určit, proti komu bude hrát, si netroufá.

„Těžko se to odhaduje. Dají dohromady dvě tak kvalitní jedenáctky, že by se v naší lize obě dostaly do top čtyřky,“ připomíná. Proto je podle něj pro Hradec i trochu zvláštní příprava na zápas: „Těžko se odhaduje, v jaké sestavě nastoupí. Trenéři určitě nějaké informace mají, ale my zatím jenom všeobecné a spíš se zabýváme tím, co bychom mohli hrát.“

Hradec v letní přípravě pravidelně v zápasech točil dvě jedenáctky fotbalistů a z nich nejlepší střelec mužstva by se měl v základní jedenáctce objevit. Stejně jako tomu bylo ve všech třech zápasech se Slavií v minulém roce. „Léto a góly v něm pro mě byly povzbuzením, nutné ale bude to přenést také do ligy,“ říká Vašulín o možném vstupu do nového ligového ročníku.

V něm bude Hradec obhajovat překvapivou účast v nadstavbové skupině o titul a konečné šesté místo, jedno z nejlepších v klubové historii. „Říká se, že druhá sezona po postupu je těžší, že opadne nováčkovské nadšení. My ale musíme předvádět to co loni a na hřišti se rvát, přineslo nám to úspěch,“ poznamenal. K tomu podle něj mužstvu pomůže i vydařená letní příprava. Nejen proto, že Hradec až na jednu výjimku všechny přípravné zápasy vyhrál: „Byla to dřina, ale jsme dobře připraveni a loňská sezona nám ukázala, že se vyplácí.“

Teď už jen zbývá tu dřinu přetavit v ligové body, jimiž by Hradec napodoboval loňskou sezonu. Po konci právě začínající by se klub měl přestěhovat na nový stadion. Podle Vašulína vzhledem k následujícím týdnům a měsícům čeká tým velká odpovědnost: „Každý den vidíme, jak stadion roste přímo před očima. Určitě ho chceme otvírat první ligou.“