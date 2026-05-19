Chance Liga 2025/2026

Jukl: Evropa po pěti letech v lize? Nikdy mě nenapadlo, že toho můžeme dosáhnout

Radomír Machek
  12:47
Hradec Králové prožívá krásné období. Před fotbalisty se otevírá vstup do pohárové Evropy, kterou si tým definitivně zajistil nedělní výhrou nad mistrovskou pražskou Slavií. Účast v pohárech přináší novou výzvu, ale i porci záležitostí, které chod klubu a týmu v příštích měsících hodně ovlivní. Minimálně úvod příští sezony bude úplně jiný, než na co byli dosud v Hradci zvyklí.
Choreo hradeckých fanoušků během utkání proti Slavii | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„V některých věcech ale můžeme jet dál. Tak, jak jsme je plánovali, když účast v Evropě ještě nebyla jistá. Jsme v naší činnosti konzistentní,“ říká Richard Jukl, člen představenstva a obchodně-provozní ředitel hradeckého klubu.

Takže nebudete muset přizpůsobit letní program týmu?
Náš vstup do Evropy nás datumově nijak výrazně nezasahuje. A ani do přípravy, s tímhle problém určitě nebude. Jen to bude podle mě náročnější na přípravu všech věcí kolem.

Hradec, Evropa! Jsem rád, že toho můžu být součástí, usmíval se trenér Horejš

Co brzký start sezony? První zápas v předkole Konferenční ligy byste měli odehrát 23. července. Ligová soutěž přitom začne až o následujícím víkendu, takže do poháru půjdete bez jediného ligového utkání.
Není to o moc a bez ohledu na to, jestli bychom do Evropy šli, nebo ne, jsme už počítali s tím, že generálku sehrajeme na soustředění. Teď víme, že to nebude na ligu, ale na evropský pohár. A že liga začne hned poté.

Pohárová Evropa je asi i pro vás příjemným překvapením, jistotu máte od víkendu. Kdy jste se poprvé začali zajímat o termíny, kdy se bude hrát?
Tak to už velmi brzy a dlouho dopředu.

Proč, byli jste takoví optimisté?
To ne, netýkalo se to totiž nás. Jednali jsme ale s některými izraelskými kluby, které u nás chtěly hrát svá domácí pohárová utkání. Takže jsem si termíny pohárových předkol hledal už před nějakým časem. Teď se mi to hodilo.

Co kádr týmu? Na jaře se ukazovalo, že při několika absencích není nejširší, nyní ještě přichází Evropa a nahuštěný program. Jak budete reagovat?
Že máme kádr úzký a že ho potřebujeme doplnit, jsme věděli a jaro nám to opravdu ukazuje. Bez ohledu na to, jestli do pohárové Evropy postoupíme, nebo ne, to bylo jasné. Teď si jenom co nejdřív musíme říct, do jaké míry bude ono zamýšlené posílení s ohledem na účast v předkole. Předkola jsou jedna věc. Ale pokud bychom se měli dostat dál, tak v samotné soutěži by to bylo mnohem náročnější. Zatím jsme v předkolech, ale kádr musíme i tak zkvalitnit a doplnit.

Hráči Hradce slaví gól Liberci. Uprostřed střelec Martin Suchomel.
Hradečtí fanoušci v euforii.

Je už nějaká představa i s ohledem na to, že se dá čekat zájem o některé vaše hráče?
Bude to těžké, zájem o některé asi bude. Teď jsme na tom tak, že s hráči, které chceme, prodlužujeme smlouvy. A budeme jen doplňovat, nechceme oslabovat.

První kola jsou většinou na východ, což nemusí být i vzhledem k cestování jednoduché. Co vy na to?
Že to je realita, se kterou musíme počítat. Tohle absolvovaly všechny týmy, které jsou na tom v pohárech podobně jako my. Nejsme výjimka. Musíme s tím počítat a budeme se na to připravovat.

Jak vidíte los? Aktuální tabulky ukazují, že byste ve druhém předkole, ve kterém budete začínat, mohli být nasazení.
Zatím nás tam zařazují, ale nemám to úplně ověřené. Spíš si myslím, že to jsou jen prognózy, jak by to vypadat mohlo. Může do toho zasáhnout výsledek našeho poháru a další věci. Je tam spousta neznámých, které se teprve vyřeší.

Pohár máte jistý kolo před koncem. Předtím se Hradec několik týdnů upínal ke středečnímu finále MOL Cupu – pokud by ho Jablonec vyhrál a v lize zároveň skončil do čtvrtého místa, vytáhl by do Evropy i pátý tým ligy. Teď už ale čekat nemusíte. Jak moc tohle potěšilo?
Opravdu moc. Když v 70. minutě vedete nad pražskou Slavií 3:0, tak se štípete, jestli to je vůbec pravda. Je to úleva. A ve středu už opravdu nemusíme řešit, jestli vyhraje Jablonec, nebo Karviná.

Trpišovský chválil Hradec: Český fotbal má další silný klub. Trest pro Mosese? Ústřel

Nemrzí vás při myšlence na pohárové finále, které se bude hrát v Malšovické aréně, že jste ve čtvrtfinále nešťastně vypadli s Baníkem Ostrava? Vítěz poháru jde do předkola Evropské ligy, a když neuspěje, má určitě jistou Konferenční ligu. Zatímco vy musíte do předkol.
Mrzelo mě to dost. Ale díky tomu, co se nám teď podařilo, je všechno pryč. I tak je to pro nás skvělý výsledek – jsme v poháru.

To se ještě před několika týdny nedalo moc předpokládat, i když sezona špatná nebyla. Čím to podle vás je, že najednou jste nejen v Evropě, ale zároveň v domácí lize čtvrtí hned za Slavií, Spartou a Plzní?
Souhra mnoha věcí počínaje realizačním týmem přes výborný kádr, příchod Vládi Daridy, obrozeného střelce Mihálika až po skvělou formu obranných řad včetně gólmana. Tým fungoval a funguje jak dobře namazaný stroj. Jsme pátý rok v lize od návratu do ní a člověk si celou dobu říká, že buduje nějaký perspektivní tým. Nikdy by mě ale nenapadlo, že už po pěti letech můžeme něčeho takového dosáhnout. A aby to bylo celé, opět musím zmínit, že nad vším tím hledejme naše zázemí, nový stadion. Tím se to všechno odšpuntovalo. Tohle jsem vždycky v minulosti říkal a ukázalo se, že je to pravda.

Děkovačka fotbalistů Hradce Králové po zápase se Slavií.

Hradec se do Evropy – pokud nebereme v úvahu dva starty v již zaniklém letním Intertoto Cupu – dostal po jedenatřiceti letech. Tehdy jste k tomu pomohl i vy, tým vyhrál domácí pohár. V čem to teď bude podle vás jiné?
Pokud jde o mě, tak to bude jiné v tom, že tehdy jsem byl hráč. Jako hráč prožíváte větší euforii, emoce. Teď to asi beru trochu jinak. Ale nic to nemění na tom, že si to vnitřně dost užívám. I právě po těch letech, které jsme zde ještě nedávno prožívali.

Vy jste ale tehdy s Hradcem úspěšnou cestu Pohárem vítězů pohárů do osmifinále proti Lokomotivu Moskva už nezažil. Odešel jste do Drnovic. Nelitoval jste?
Já už byl rozhodnutý odejít během jara, ještě když v průběhu sezony nebylo jasné, že pohár vyhrajeme. Když jsme ho pak vyhráli, už jsem to nechtěl brát zpátky. A asi to ani nešlo.

Jdete do pohárů po dlouhých letech. Čeká vás náročný program, který často způsobí, že týmy mají problémy v ligové soutěži. Co vy na to?
Je to pravda a dost nás to straší. Zatím to bereme tak, že před námi jsou předkola, ze kterých se sice chceme, ale nemusíme dostat dál. Předkola by neměla být takový problém, je to pár zápasů v úvodu sezony. Pokud by se nám ale podařilo dostat do ligové fáze, bylo by to o hodně náročnější. Přepínat mezi ligou a evropským pohárem je dost obtížné a moc hráčů z našeho týmu to nezažilo. Pro nás z toho vyplývá, že se na to musíme co nejlépe připravit.

Darida prodloužil s Hradcem smlouvu o dva roky

Reprezentant Vladimír Darida prodloužil s Hradcem Králové smlouvu o další dva roky. Na tiskové konferenci po utkání předposledního 4. kola ligové nadstavby proti Slavii to oznámil trenér Východočechů David Horejš.

„Děkuju mu za celou sezonu a za to, co tady pro nás udělal, co udělal pro Hradec. Sedlo si to na obě strany. Jsem za něj rád, že ho v týmu máme. Myslím si, že můžu říct, že prodloužil smlouvu o dva roky. Neskutečný člověk, kapitán,“ řekl Horejš po vítězství 3:1 nad Slavií.

Darida uvedl, že šlo o jednoduché rozhodnutí. „Neměl jsem nad čím přemýšlet, když jsme si sedli a pobavili se o prodloužení smlouvy. Cítím se moc dobře tady v Hradci, v kabině i zdravotně, musím to zaklepat. Rád jsem smlouvu ještě prodloužil,“ prohlásil s 11 góly nejlepší střelec týmu. (ČTK)

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

Lítost ano, omluva ne. Tribuna Sever o derby: Byli jsme v šoku, uděláme změny

Choreo slávistických fanoušků v derby proti Spartě

Po necelých osmačtyřiceti hodinách první reakce i z Tribuny Sever. Skupina nejaktivnějších fanoušků po dění v sobotním derby odmítá, že chtěla cíleně poškodit klub. „Stejně jako vy jsme byli v šoku z...

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou

Titulová radost hráčů Slavie po výhře nad Jabloncem.

Kompletní realizační tým včetně náhradníků těsně před koncem povstal a spustil standing ovation. VIP hosté na čestné tribuně se převlékli do mistrovských triček, na hlavy si narazili bílé kšiltovky....

Slavia - Jablonec 5:1, titulová exhibice bez diváků. Dva góly dal stoper Chaloupek

Hráči Slavie běží za brankářem Markovičem po výhře nad Jabloncem.

Slávističtí fotbalisté slaví třiadvacátý mistrovský titul. Stvrdili ho dvě kola před koncem nadstavby přesvědčivým domácím vítězstvím 5:1 nad Jabloncem. V utkání, které se kvůli disciplinárnímu...

Vzkaz Slavie chuligánům: Snad vnímáte, že důsledky vašeho jednání jsou nedozírné

Slávistický místopředseda představenstva Martin Říha po zasedání disciplinární...

Když se „potili“ na disciplinární komisi, čelné představitele fotbalové Slavie zastihla ještě jedna nemilá zpráva. V uvažovaném areálu tréninkového centra pro mládež v pražském Šeberově jim tamní...

Kde bydlí? Šéf Karviné řešil nepohodlného novináře. Mafiánské praktiky, soudí policie

Jan Wolf, karvinský primátor a zároveň šéf tamního prvoligového klubu MFK...

Po vypjatém souboji se Zlínem (2:2) v květnu 2024 se šéfovi karvinského klubu a zároveň tamnímu primátorovi Janu Wolfovi nelíbilo, jak o zápase referoval Deník Sport. A tak úkoloval své podřízené,...

Guardiola po sezoně skončí v City, píší v Anglii. Náhradníkem bude Maresca

Pep Guardiola, kouč Manchesteru City, během utkání s Realem Madrid.

Sám se přibývajícím přímým dotazům elegantně vyhýbá, protože kontrakt má stále ještě na rok. Podle důvěryhodných zdrojů anglických médií je ale jasné, že Pep Guardiola, španělský trenérský velikán,...

19. května 2026  8:49,  aktualizováno  9:40

OBRAZEM: Dva a půl tisíce školáků na fotbale. V Ústí se fandilo nonstop

Ústí nad Labem, 18.5. 2026, FL Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas...

Zážitek z kategorie životních si odnesli fotbaloví dorostenci ústeckého Viagemu a Teplic, v pondělí si zahráli zápas druhé ligy před školním publikem, konkrétně před dvěma a půl tisícovkami diváků....

19. května 2026  9:17

Utrápená výhra Arsenalu, zareagovat musí City. Titul kanonýrům přiblížil Havertz

Útočník Havertz rozradnostil fanoušky Arsenalu svým gólem proti Burnley.

Velmi těsná výhra, ale obrovský krok k titulu. Fotbalisté Arsenalu v pondělním zápase 37. kola anglické Premier League zdolali po trefě Havertze na domácím stadionu již jistě sestupující Burnley 1:0...

18. května 2026  20:50,  aktualizováno  23:19

Senzace století. Jako bychom přistáli na Měsíci. Elversberg šokoval Německo

Fanoušci Elversbergu kráčí městečkem ke stadionu na rozhodující zápas o postup...

V týdnu před závěrečným zápasem sezony se u Vincenta Wagnera, trenéra fotbalistů Elversbergu, zastavil kamarád a povídá: „Pokud postoupíte do bundesligy, je to jako letět na Měsíc.“ A po neděli už...

18. května 2026  19:05

Branky, body, děvčata. Naše motivace! smálo se Ústí. Teplice: My slečny máme

FK Viagem Ústí nad Labem - FK Teplice, školní zápas dorostenecké 2. ligy.

Branky, body, fanynky! Ústecký fotbal před pondělním obědem uspořádal školní zápas, domácí vyzvali v derby teplické dorostence, krále druhé ligy. Na stadionu vřískaly přes dva a půl tisíce dětí a...

18. května 2026  18:30

Rána pro hvězdu Barcelony. Fermín López kvůli zlomenině přijde o mistrovství světa

Barcelonský Fermín López se raduje ze vstřelené branky.

Španělský fotbalista Fermín López zmešká letní mistrovství světa. Důvodem je zlomenina v pravé noze, kterou si třiadvacetiletý záložník Barcelony přivodil v nedělním ligovém utkání s Betisem Sevilla....

18. května 2026  16:58

Berka v Teplicích ani jednou nechyboval, řekla komise. Zveřejnila komunikaci sudích

Fotbalový sudí Ondřej Berka tasí červenou kartu v utkání Teplic s Duklou.

Zlobil se na něj jak dukelský trenér Pavel Šustr, tak klubový majitel Matěj Turek. Výkon fotbalového sudího Ondřeje Berky ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o záchranu v Teplicích označili za...

18. května 2026  15:38

Velký návrat. Mourinho by měl po 13 letech opět trénovat Real Madrid

José Mourinho na lavičce Benfiky.

Spekulace v posledních týdnech sílily, teď už se podle médií pouze čeká na oficiální potvrzení. José Mourinho by se měl po 13 letech vrátit na lavičku fotbalistů Realu Madrid. Údajně je pro něj...

18. května 2026  15:04

Ani operace zlomené lícní kosti ho nezastaví. Modrič míří na své páté MS

Luka Modrič slaví gól proti Česku.

Záložník Luka Modrič nechybí v konečné nominaci chorvatských fotbalistů na mistrovství světa, přestože nedávno podstoupil operaci zlomené lícní kosti. Čtyřicetiletý kapitán se může chystat na svůj...

18. května 2026  14:40

Mistrovství světa? Nejsem nervózní, nechám to osudu, líčil plzeňský Višinský

Denis Višinský slaví trefu do brány Jablonce.

Je mezi šesticí hráčů z plzeňské kabiny, kteří figurují v širší nominaci na mistrovství světa v USA a Mexiku. A záložník Denis Višinský se trenéru národního týmu Miroslavu Koubkovi připomněl v...

18. května 2026  11:40

