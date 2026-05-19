Jukl: Evropa po pěti letech v lize? Nikdy mě nenapadlo, že toho můžeme dosáhnout

„V některých věcech ale můžeme jet dál. Tak, jak jsme je plánovali, když účast v Evropě ještě nebyla jistá. Jsme v naší činnosti konzistentní,“ říká Richard Jukl, člen představenstva a obchodně-provozní ředitel hradeckého klubu.
Takže nebudete muset přizpůsobit letní program týmu?
Náš vstup do Evropy nás datumově nijak výrazně nezasahuje. A ani do přípravy, s tímhle problém určitě nebude. Jen to bude podle mě náročnější na přípravu všech věcí kolem.
Co brzký start sezony? První zápas v předkole Konferenční ligy byste měli odehrát 23. července. Ligová soutěž přitom začne až o následujícím víkendu, takže do poháru půjdete bez jediného ligového utkání.
Není to o moc a bez ohledu na to, jestli bychom do Evropy šli, nebo ne, jsme už počítali s tím, že generálku sehrajeme na soustředění. Teď víme, že to nebude na ligu, ale na evropský pohár. A že liga začne hned poté.
Pohárová Evropa je asi i pro vás příjemným překvapením, jistotu máte od víkendu. Kdy jste se poprvé začali zajímat o termíny, kdy se bude hrát?
Tak to už velmi brzy a dlouho dopředu.
Proč, byli jste takoví optimisté?
To ne, netýkalo se to totiž nás. Jednali jsme ale s některými izraelskými kluby, které u nás chtěly hrát svá domácí pohárová utkání. Takže jsem si termíny pohárových předkol hledal už před nějakým časem. Teď se mi to hodilo.
Co kádr týmu? Na jaře se ukazovalo, že při několika absencích není nejširší, nyní ještě přichází Evropa a nahuštěný program. Jak budete reagovat?
Že máme kádr úzký a že ho potřebujeme doplnit, jsme věděli a jaro nám to opravdu ukazuje. Bez ohledu na to, jestli do pohárové Evropy postoupíme, nebo ne, to bylo jasné. Teď si jenom co nejdřív musíme říct, do jaké míry bude ono zamýšlené posílení s ohledem na účast v předkole. Předkola jsou jedna věc. Ale pokud bychom se měli dostat dál, tak v samotné soutěži by to bylo mnohem náročnější. Zatím jsme v předkolech, ale kádr musíme i tak zkvalitnit a doplnit.
Je už nějaká představa i s ohledem na to, že se dá čekat zájem o některé vaše hráče?
Bude to těžké, zájem o některé asi bude. Teď jsme na tom tak, že s hráči, které chceme, prodlužujeme smlouvy. A budeme jen doplňovat, nechceme oslabovat.
První kola jsou většinou na východ, což nemusí být i vzhledem k cestování jednoduché. Co vy na to?
Že to je realita, se kterou musíme počítat. Tohle absolvovaly všechny týmy, které jsou na tom v pohárech podobně jako my. Nejsme výjimka. Musíme s tím počítat a budeme se na to připravovat.
Jak vidíte los? Aktuální tabulky ukazují, že byste ve druhém předkole, ve kterém budete začínat, mohli být nasazení.
Zatím nás tam zařazují, ale nemám to úplně ověřené. Spíš si myslím, že to jsou jen prognózy, jak by to vypadat mohlo. Může do toho zasáhnout výsledek našeho poháru a další věci. Je tam spousta neznámých, které se teprve vyřeší.
Pohár máte jistý kolo před koncem. Předtím se Hradec několik týdnů upínal ke středečnímu finále MOL Cupu – pokud by ho Jablonec vyhrál a v lize zároveň skončil do čtvrtého místa, vytáhl by do Evropy i pátý tým ligy. Teď už ale čekat nemusíte. Jak moc tohle potěšilo?
Opravdu moc. Když v 70. minutě vedete nad pražskou Slavií 3:0, tak se štípete, jestli to je vůbec pravda. Je to úleva. A ve středu už opravdu nemusíme řešit, jestli vyhraje Jablonec, nebo Karviná.
Nemrzí vás při myšlence na pohárové finále, které se bude hrát v Malšovické aréně, že jste ve čtvrtfinále nešťastně vypadli s Baníkem Ostrava? Vítěz poháru jde do předkola Evropské ligy, a když neuspěje, má určitě jistou Konferenční ligu. Zatímco vy musíte do předkol.
Mrzelo mě to dost. Ale díky tomu, co se nám teď podařilo, je všechno pryč. I tak je to pro nás skvělý výsledek – jsme v poháru.
To se ještě před několika týdny nedalo moc předpokládat, i když sezona špatná nebyla. Čím to podle vás je, že najednou jste nejen v Evropě, ale zároveň v domácí lize čtvrtí hned za Slavií, Spartou a Plzní?
Souhra mnoha věcí počínaje realizačním týmem přes výborný kádr, příchod Vládi Daridy, obrozeného střelce Mihálika až po skvělou formu obranných řad včetně gólmana. Tým fungoval a funguje jak dobře namazaný stroj. Jsme pátý rok v lize od návratu do ní a člověk si celou dobu říká, že buduje nějaký perspektivní tým. Nikdy by mě ale nenapadlo, že už po pěti letech můžeme něčeho takového dosáhnout. A aby to bylo celé, opět musím zmínit, že nad vším tím hledejme naše zázemí, nový stadion. Tím se to všechno odšpuntovalo. Tohle jsem vždycky v minulosti říkal a ukázalo se, že je to pravda.
Hradec se do Evropy – pokud nebereme v úvahu dva starty v již zaniklém letním Intertoto Cupu – dostal po jedenatřiceti letech. Tehdy jste k tomu pomohl i vy, tým vyhrál domácí pohár. V čem to teď bude podle vás jiné?
Pokud jde o mě, tak to bude jiné v tom, že tehdy jsem byl hráč. Jako hráč prožíváte větší euforii, emoce. Teď to asi beru trochu jinak. Ale nic to nemění na tom, že si to vnitřně dost užívám. I právě po těch letech, které jsme zde ještě nedávno prožívali.
Vy jste ale tehdy s Hradcem úspěšnou cestu Pohárem vítězů pohárů do osmifinále proti Lokomotivu Moskva už nezažil. Odešel jste do Drnovic. Nelitoval jste?
Já už byl rozhodnutý odejít během jara, ještě když v průběhu sezony nebylo jasné, že pohár vyhrajeme. Když jsme ho pak vyhráli, už jsem to nechtěl brát zpátky. A asi to ani nešlo.
Jdete do pohárů po dlouhých letech. Čeká vás náročný program, který často způsobí, že týmy mají problémy v ligové soutěži. Co vy na to?
Je to pravda a dost nás to straší. Zatím to bereme tak, že před námi jsou předkola, ze kterých se sice chceme, ale nemusíme dostat dál. Předkola by neměla být takový problém, je to pár zápasů v úvodu sezony. Pokud by se nám ale podařilo dostat do ligové fáze, bylo by to o hodně náročnější. Přepínat mezi ligou a evropským pohárem je dost obtížné a moc hráčů z našeho týmu to nezažilo. Pro nás z toho vyplývá, že se na to musíme co nejlépe připravit.
Darida prodloužil s Hradcem smlouvu o dva roky
Reprezentant Vladimír Darida prodloužil s Hradcem Králové smlouvu o další dva roky. Na tiskové konferenci po utkání předposledního 4. kola ligové nadstavby proti Slavii to oznámil trenér Východočechů David Horejš.
„Děkuju mu za celou sezonu a za to, co tady pro nás udělal, co udělal pro Hradec. Sedlo si to na obě strany. Jsem za něj rád, že ho v týmu máme. Myslím si, že můžu říct, že prodloužil smlouvu o dva roky. Neskutečný člověk, kapitán,“ řekl Horejš po vítězství 3:1 nad Slavií.
Darida uvedl, že šlo o jednoduché rozhodnutí. „Neměl jsem nad čím přemýšlet, když jsme si sedli a pobavili se o prodloužení smlouvy. Cítím se moc dobře tady v Hradci, v kabině i zdravotně, musím to zaklepat. Rád jsem smlouvu ještě prodloužil,“ prohlásil s 11 góly nejlepší střelec týmu. (ČTK)