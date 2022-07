Zbabraný závěr, první hradecká prohra v přípravě. Poučná

„Zápas jsme si pokazili sami, je to pro nás poučné,“ uvedl trenér hradeckého mužstva Miroslav Koubek po utkání, v němž stejně jako ve většině minulých vyběhly v dresu Hradce v každém poločase dvě rozdílné jedenáctky.

První svůj minizápas s druholigovým soupeřem vyhrála 1:0, druhá nejprve vedení navýšila na 2:0, pak jí ale nevyšel závěr a byla z toho porážka 2:3.

„Hráli jsme dva poločasy, které byly rozdílné. V prvním nastoupil kmen, který se blíží základu, v druhém hráči širšího kádru v danou chvíli,“ poznamenal trenér. O

brat přinesla chyba Hradce čtvrt hodiny před koncem, po které Dukla snížila, záhy vyrovnala a do konce ještě stačila strhnout výhru na svoji stranu. „Dali jsme Dukle dárek individuální chybou, která se nesmí stát. Soupeře jsme tím dostali do herního transu a nedokázali jsme na to ve zbytku zápasu reagovat. Porazili jsme se sami,“ uvedl hradecký kouč.

Přestože trenéři do zápasu s Duklou poslali dvě kompletní jedenáctky, nevystřídali se ani všichni borci současného kádru. Z těch, se kterými se pro ligu určitě počítá, do hry nezasáhli brankář Bajza, záložník Gabriel a útočník Kubala, kvůli zranění chyběli také Urma a Leibl.

Hradečtí se stejně jako jejich prvoligoví soupeří blíží k závěru letošní přípravy, od víkendu totiž do startu nového ročníku nejvyšší soutěže budou zbývat dva týdny. Loňský nováček, jenž v něm bude obhajovat nečekané 6. místo, v nich sehraje ještě tři zápasy, první už zítra, kdy se k duelu s druholigovou Jihlavou vrátí do Opatovic.