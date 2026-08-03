Bohužel jsme to nezachytili, litoval Horejš. Remízu s Bohemians ale bere

Hradečtí trenéři do hry poslali třetí letní posilu. Jen dva dny po oznámení příchodu se Matěj Valenta ocitl v základní jedenáctce a odehrál téměř celý zápas.
Pro trenéry Hradce plus po volání o rozšíření a zkvalitnění kádru. Valenta očekávání určitě naplnil, byť se s týmem mockrát před zápasem neviděl.
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Téměř stejným kladem pro hradecké trenéry byla možnost poslat do hry v základní jedenáctce obránce Tomáše Petráška. Zkušený stoper dlouho absentoval kvůli zranění, když se dočkal, trval jeho návrat ale jen 55 minut. Poté musel odstoupit po srážce s domácím útočníkem Almasim.
„Není mu dobře, snad to nebude nic vážnějšího,“ komentoval kouč Horejš Petráškův střet s Almasim, po kterém se hradecký stoper musel nechat ošetřit a poté i vystřídat, „tohle je hodně těžké, měl problémy s achilovkou a vím, co všechno udělal pro návrat.
Petrášek byl připravený naskočit už do čtvrteční odvety předkola Evropské ligy s norským Tromsö, ale průběh mu dal čas se ještě lépe po pauze připravit. Nyní není jisté, zda se ve čtvrtek konečně dočká své premiéry v evropských pohárech, na kterou stále čeká.
A bezbrankový zápas na Bohemians? Na Hradci bylo v prvním poločase znát, kolik toho má v prvních týdnech nové sezony za sebou. Domácí byli lepší, Hradec jen těžko hledal půdu pod nohama. „Čekali jsme, že na nás Bohemians vletí, připravovali jsme se na to. Bohužel jsme to ale nezachytili a v prvním poločase byli domácí lepší,“ uvedl hradecký kouč Horejš.
Přesto to jeho tým přežil bez brankové úhony a ve druhém poločase se jeho hra výrazně zlepšila. Na mizerném trávníku, který připomínal venkovské, málo udržované hřiště, začali Hradečtí lépe kombinovat a vypracovali si i několik příležitostí, jak dát gól.
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Velkou měl hned po šesti minutách Horák, který se dostal k míči po nejistém zákroku domácího brankáře Frühwalda, z úhlu ale trefil jen tyč. Do další se dostal van Buren, ale jeho pokus z úhlu domácí brankář vyrazil. Pak mohl dvakrát skórovat střídající Umar, ale v první šanci mu tým utekl a ve druhé netrefil branku.
Výsledkem byla bezbranková remíza jen čtyři dny před očekávaným prvním duelem třetího předkola Evropské ligy s Besiktasem Istanbul. Co v něm Hradec ukáže?