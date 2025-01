Horejš o vyloučeních, odchodu Krejíčho i kádru Hradce: Potřebujeme skutečné posily

„Věříme, že tým má nespornou kvalitu. Nechceme přivádět hráče, kteří by do našeho systému nezapadli. Potřebujeme skutečné posily. Něco máme vyhlédnuté, ale nebudeme panikařit, protože věříme v kvalitu našeho kádru,“ říká Horejš.

Souvisí to i s tím, že k hodně změnám došlo v létě?

Určitě ano. Sice odešel Dan Vašulín, ale místo něj jsme natrvalo získali Filipa Čiháka, tým pak postupně posílili Adam Vlkanova, Ondřej Mihálik, Matěj Náprstek, Adam Griger, Daniel Samek a obránce Tomáš Petrášek. To znamená, že se mužstvo výrazně obměnilo.

Mluvíte o kvalitě, ač se týmu příliš nedařilo střílet góly, velké problémy s tím měli hlavně ofenzivní hráči.

Určitě jsme si představovali, že branek nastřílíme víc. Víme ale, kde nás to tlačí, situaci si umíme správně vyhodnotit.

K čemu jste došli?

Že to hodně mohly ovlivnit červené karty, které jsme na podzim dostali. V šesti zápasech jsme hráli dlouho v oslabení, což na naši produktivitu mělo vliv. Věříme, že hráči, kteří v týmu jsou, mají kvalitu na to, aby branky stříleli. Pokud bychom útočníka přivedli, měl by to být hráč, který bude mít na to, aby pravidelně nastupoval v základní sestavě.

Někteří by mohli odejít, spekulovalo se o tom třeba u Matěje Koubka. Jaká je jeho pozice?

Je v Hradci a trénuje s týmem. Na podzim sice nedostával tolik příležitostí, ale zapojil se do přípravy a má prostor ukázat své kvality. Uvidíme, co bude dál.

Určitě v týmu nebude Ladislav Krejčí, zkušený fotbalista, bývalý reprezentant. Těžké rozhodnutí?

Myslím si, že Krejčí pod mým vedením tady odvedl kus práce, za což mu patří uznání. Postupem času ale nedostával tolik příležitostí, přednost měl Dan Horák, který potvrdil své velké kvality. Láďa Krejčí nebyl se svým vytížením spokojen, má chuť hrát pravidelně, což plně respektujeme. Nechtěli jsme mu bránit. Rozhodl se jít cestou, která mu umožní hrát častěji. My jsme mu to tady nemohli zaručit, protože konkurence v Horákovi je značná, navíc Dan je pro Hradec perspektivní hráč.

Další dva perspektivní, záložník Samek a útočník Gríger, za sebou v Hradci mají první půlrok. Jak jste s nimi spokojení? Změní se jejich pozice na jaře?

Chtěli jsme se na ně spolehnout, ale zároveň jsme je chtěli v tom prvním půlroce trochu ochránit. Oba přišli ze zahraničí, kde neměli takové herní vytížení, aby byli optimálně připraveni a měli dostatečnou zápasovou praxi, hlavně Samek dlouho nehrál. Lidé si ho však pamatují ze Slavie, tím pádem se od něj hodně čekalo. Zapracovávali jsme ho do sestavy postupně, což bylo součástí naší strategie. První zápas se Spartou podle mě odehrál solidně a jeho výkony se pak postupně ještě zlepšovaly. Například v našem posledním zápase na Dukle už bylo jasně vidět, že jeho forma jde nahoru a že začíná naplňovat naše očekávání. Věřím, že Dan je teď plně připraven přijmout svou roli, ale i on musí prokázat, že patří do základní sestavy.

A útočník Gríger, který měl v Hradci téměř snový start?

Podobně. Věděli jsme, že jeho nástup nebude snadný. Přišel, hned v prvním zápase dal gól a všichni si řekli, že konečně máme útočníka. My jsme ale věděli, že jeho výkony přirozeně mohou na chvíli poklesnout, protože za sebou neměl kvalitní přípravu. Mluvili jsme s ním o tom často, vidíme, že má skvělý charakter, pracuje naplno a jeho potenciál je v trénincích zřetelný. Jsme přesvědčeni, že jeho čas přijde.

Obránce František Čech z Hradce Králové na prvním tréninku zimní přípravy.

V souvislosti s jednáními o odchodu stopera Spáčila je ve hře jeho nahrazení. Po dlouhém zranění se vrací Heidenreich, je už zcela v pořádku?

David za sebou má náročné období, ale už je stoprocentně připravený. Když se zapojoval do tréninku v létě, ještě nebyl plně fit, proto jsme se dohodli na plánu, který mu dal dostatek času na stoprocentní zotavení. Půlrok jsme věnovali tomu, aby se dostal do ideální kondice a mohl znovu bojovat o místo, které měl před svým zraněním. Myslím, že se tento postup osvědčil. Nyní je na něm, aby se popral o místo v týmu. Určitě dostane příležitost, aby se vrátil na úroveň, na které byl před zraněním.

Zatím jediným novým hráčem, který je ve vašem kádru od začátku přípravy, je hradecký odchovanec útočník Jurčenko. Jaká je vyhlídka na další naděje z vlastních řad?

Tohle je určitě běh na delší trať. Hradec si ale vychovat hráče vždycky uměl a věřím, že pod vedením pana Zajíce se to oživí. Považuji to za velmi důležité, tomu, aby mladí hráči dostávali v klubu příležitost, se nebráníme. Jak už bylo řečeno, nyní se s námi připravuje David Jurčenko, svůj prostor dostane. Věřím, že se k nám v létě připojí i další talentovaní kluci z dorostu. Je ale třeba vidět, že liga má vysokou úroveň a že konkurence je obrovská. Hráči, kteří se v ní chtějí prosadit, musí mít odpovídající kvalitu.

Trenér Hradce Králové David Horejš během utkání s Bohemians.

Je kromě střelce nějaká další pozice, kterou byste teď v zimě rád doplnil?

Jak už jsem říkal, myslím si, že jsme tak učinili už v létě. Dál pracujeme na jeho zkvalitnění a na zvýšení konkurence, ale musí jít o hráče, kteří k nám dobře zapadnou – jak z hlediska herního stylu, tak i do kabiny, která je tady opravdu silná a výborně funguje. Na tom je naše práce postavena. Pokud k nám přijdou, musí přinést kvalitu, která pozvedne náš kádr i herní úroveň.

Váš tým je po podzimu ve středu tabulky, kde byste ho rád viděl na konci sezony?

Tabulka je velmi vyrovnaná a já nerad říkám, že chceme hrát o nějaké konkrétní umístění. Pro nás je klíčové správně vyhodnotit, co potřebujeme zlepšit. Naším cílem je postupně zvyšovat úroveň hry, což nám může pomoci v tabulce se posunout výš. Každý tým by chtěl hrát o nejvyšší příčky. I my máme své ambice, ale jsme si vědomi cesty, kterou jsme si zvolili. Víme, že je před námi spousta práce.

Co považujete v tuto chvíli, i po zkušenostech z podzimu, za nejdůležitější?

Jedním z problémů, na které se musíme zaměřit, jsou červené karty, připravily nás o důležité body, možná bychom bez nich byli v jiné situaci, měli více branek, a nemuseli bychom teď některé věci řešit.