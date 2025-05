„Pro nás je důležité, že jsme naplnili cíl, který jsme si stanovili po skončení základní části,“ netajil spokojenost hradecký trenér David Horejš poté, co v odvetě finále Východočeši porazili 2:0 Bohemians a přebili jejich výhru 1:0 z prvního zápasu.

Finiš sezony se odehrál ve chvílích, kdy společně s vedením klubu už dotváří kádr mužstva pro příští ligovou sezonu.

„Máme podepsané dva hráče. Vláďu Daridu už jsme zveřejnili, druhý bude brzy oznámen,“ oznamoval Horejš.

Angažování bývalého reprezentačního kapitána Daridy způsobilo velký rozruch. Prý jste se na tom osobně podílel...

Během reprezentační přestávky, která přišla po našem zápase v Olomouci, jsme za ním s Jirkou Sabouem (sportovní ředitel hradeckého klubu - pozn. autor) letěli. Musím říct, že dva dny, které jsme s ním tam prožili, byly skvělé. Už tehdy bylo na Vláďovi vidět, že má Hradec dobře nastudovaný. Věřil, že to dotáhneme do konce. Když se naskytla možnost získat hráče jeho formátu, neváhali jsme ani minutu.

Na druhé straně už od zimy víte, že přijdete o Karla Spáčila, přesto nastupoval až do posledního zápasu. Nezvažovali jste, že místo něj dáte šanci těm, kteří zůstávají a mohli by ho nahradit?

Vůbec. Teď doma proti Bohemians ale jedna podobná změna přišla, hrál Štěpán Harazim místo Jakuba Klímy, který také končí. V případě Karla jsme vycházeli z toho, že ho čeká Euro jedenadvacítek a že je důležité, aby byl v zápasovém rytmu a měl potřebnou zátěž. Nebyl důvod ho odstavovat. I proto, že jsme za něj dostali velké peníze a on tady něco odvedl.

V nedělním zápase nehrál Václav Pilař, který také jedná o nové smlouvě. Jak to vypadá s ním?

Vašek nám ráno oznámil, že ho bolí noha a nemůže hrát. Nevím přesně, jak na tom je, ale počítám s tím, že zde smlouvu prodlouží.

Co další možné odchody? Mluví se o brankáři Adamu Zadražilovi, který odchytal výbornou sezonu.

Dobrý ročník měl celý tým, proto je o naše hráče zájem. Karel Spáčil podepsal smlouvu v Plzni a opět ukázal, proč za něj zaplatila takové peníze. Věřím, že zbytek týmu tady zůstane s výjimkou již zmíněného Klímy, za kterého už máme připravenou náhradu. Ostatní hráči mají platné smlouvy a věřím, že budou pokračovat, což platí i o Zadražilovi.

Nijak netajíte, že sháníte gólového útočníka. Jak to s případným jeho příchodem vypadá?

Máme vytipovaný určitý okruh hráčů, o kterých se momentálně bavíme. Chceme mužstvo zkvalitnit a doplnit, i když bych rád řekl, že hráči, kteří tu jsou, kvalitu mají. Převážně jsou ale mladí. K nim chceme přivést posily, abychom byli konkurenceschopní. Vidíme totiž, že i ostatní týmy výrazně zbrojí. Máme jasnou představu o tom, kdo by to měl být, ale získat kvalitního hráče není jednoduché. Věřím, že se nám to podaří, stejně jako se nám podařilo dotáhnout některé už nyní. Proto doufám, že příští rok budeme ještě silnější.