Hradecký Vašulín bude poprvé chybět: Takhle dole jsem Slovácko nečekal

Jednak by vydařený podzim nezakončili třemi prohrami v řadě, což jim v případě neúspěchu v duelu se Slováckem hrozí, jednak by po svém návratu do nejvyšší soutěže nedělního soupeře konečně porazili. V předcházejících pěti zápasech - čtyřech ligových a jednom pohárovém - za necelý rok a půl se jim to totiž nepodařilo, uhráli s ním pouze jednu ligovou remízu.

„Slovácko je teď v naprosto jiném rozpoložení než v minulém ročníku, a tak máme velkou šanci uspět,“ věří Vašulín.

Proč myslíte?

Mají sice velmi zkušený tým, ale ukazuje se, jak náročné je hrát zároveň ligu a evropské poháry. Že budou takhle dole, to jsem ale nečekal.

Evropské poháry jim už skončily.

Skončily, ale teprve nedávno. I proto si myslím, že určitě nebude dole celou sezonu. V zimě si dají pauzu a jaro může být v jejich podání jiné.

V týdnu to na Spartě zatím nepředvedli, prohráli tam 0:4.

To je pravda, ale výsledek rozhodně neodpovídal průběhu hry.

V čem je největší síla Slovácka?

Ve zkušenostech. Na nás bude, abychom si s tím poradili.

Hradec versus Slovácko ● Zápas 16. kola fotbalové ligy, v neděli v 15 hodin v Mladé Boleslavi. ● Půjde o poslední zápas podzimu, oba soupeři se utkají podruhé, poprvé Slovácko 1:0 vyhrálo.

Ani případný nedělní neúspěch by vám nevzal skutečnost, že váš podzim byl vydařený.

Souhlasím, přesto to pro nás je velmi důležitý zápas. Chceme podzim dobře zakončit, protože ho máme velmi slušně rozjetý, získali jsme dost bodů. Bylo by mrzuté končit se třemi prohrami v řadě, to nechceme. Výhra by nám v tabulce naopak nesmírně pomohla.

Dvě poslední prohry přišly v derby s Pardubicemi a poté v zápase v Liberci. Dají se srovnat?

Na rozdíl od zápasu s Pardubicemi jsme v Liberci sice předvedli dobrý výkon, ale ve výsledku je to asi úplně jedno, nezískali jsme žádný bod.

Kterou porážku bylo těžší přijmout?

Když odehrajete dobrý zápas a skončíte bez bodu, tak to mrzí víc, než když se vám utkání nepovede.