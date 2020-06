Vzpomínka na hradecký titul: votroci začali vévodit celé lize

Poprvé ve své klubové historii, jako první klub mimo Prahu a Bratislavu a zároveň jako nováček soutěže. Sezonu předtím totiž Spartak hrál jen 2. ligu.

Společně s kronikářem Jiřím Rádlem se blížíme ke konci sezony 1959/1960, která vyvrcholila před 60 lety 6. června, kdy po výhře nad Nitrou v předposledním kole v Hradci vypukly mistrovské oslavy.

V minulém dílu seriálu jsme se dostali do dubna roku 1960, kdy vítězně zvládl derby s Duklou Pardubice a svoji jarní neporazitelnost následně udržel i v Trnavě. První příčka byla na dohled.

Poprvé v historii v čele 1. ligy

Došlo k tomu v neděli 17. dubna 1960, výhru nad Tatranem Prešov 4:1 (3:1) vidělo 11 tisíc diváků. O vítězství domácích hrajících v nejsilnější sestavě: Jindra - Andrejsek, Hledík, Pičman - Krejčí, Michálek - Černý, Pokorný, Kvaček, Tomášek, Malík, nebylo pochyb. První poločas byl ve znamení zřetelné převahy Spartaku, který hrál po větru. Vedení Hradeckým zajistil ve 12. minutě Michálek, avšak hosté po několika minutách po jediné chybě brankáře Pauluse Kulanem vyrovnali. Napravil to v 19. a 31. minutě Kvaček dvěma brankami, které zápas rozhodly. Po změně stran se Hledík z trestného kopu z pětadvaceti metrů nádhernou ranou trefil a stanovil konečný výsledek na 4:1.

„Hradec tedy vede ligu. Je to dosud největší úspěch hradecké kopané. Jistě si všichni ze srdce přejeme, aby na té špici již zůstal a postaral se tak o největší překvapení fotbalové sezóny. Nesmí se jim ovšem zatočit hlava, musí do každého zápasu nastupovat s pevnou vůlí podat ten nejlepší výkon,“ zhodnotil v týdnu po zápase s Prešovem historický úspěch Únorovec.

Do konce soutěže zbývalo šest kol, Hradec měl v čele dvoubodový náskok a před sebou téměř tři týdny na přípravu. Následovala totiž reprezentační přestávka.

Vydřený bod na Dukle

Po ní přišel zápas roku. Byl čtvrtek 5. května 1960, ještě nikdy se na zápas Dukly s mimopražským soupeřem nepřišlo podívat tolik diváků. Zájem převýšil v Praze i nedělní mezistátní zápas s Rakouskem. Téměř 28 tisíc fanoušků, z toho několik tisíc z Hradce, bylo zvědavo, jak dopadne souboj dvou vedoucích oddílů. Nešlo jen o ligový titul, ale také o podzimní účast v Poháru mistrů. Rakouský rozhodčí Kainer přivedl na hřiště mužstva v těchto sestavách: Dukla: Pavlis - Šafránek, Čadek, Novák - Urban, Masopust - Brumovský (Dvořák), Vacenovský, Borovička, Kučera, Jelínek. Hradec: Paulus - Andrejsek, Hledík, Pičman - Krejčí, Michálek - Černý, Pokorný, Kvaček, Tomášek, Malík.

Pražští diváci byli zklamáni úrovní zápasu i výsledkem 0:0, ti hradečtí se naopak radovali ze získaného bodu. Hosté přijeli do Prahy s jasným úmyslem uhrát alespoň bod, a proto vsadili všechny karty na obranu. Mužstvo dobře odhadlo své síly. Trenér Zástěra věděl, že technika je na straně soupeře a že Hradečtí musejí jako protizbraň použít důraz.

„Vidina titulu mistra ligy se Hradeckým opět o krůček přiblížila. Cenný bod, který si odvážejí z cizího prostředí na Letné, kde remizovali s Duklou 0:0, nezískali větším uměním a převahou mužstva, které vede tabulku a je na jaře vůbec nejúspěšnější. Vydřeli a vybojovali jej svou obětavostí, taktickým výkonem opírajícím se především o šťastně bránící zadáky a o celkovou obrannou hru na čas celého mužstva,“ napsalo Svobodné slovo.

Baník je nezastavil

Už za tři dny nastoupil Spartak Hradec ke střetnutí 22. kola na domácím hřišti proti Baníku Ostrava. Třináct tisíc natěšených diváků chtělo vidět další krůček votroků k mistrovskému titulu. Spartak nastoupil ve stejném složení jako v Praze, jen Andrejska nahradil v obraně Runštuk.

Sedmdesát minut zápasu bylo pro četné diváky zkouškou nervů. Spartak sice tlačil útok na soupeřovu branku, ale do gólové šance se nedostal. Záložník Krejčí soustavně nahrával protihráčům, jen Hledík a Pičman dokázali rychle přenášet míče před bránu hostů. Rozhodlo se v poslední části. V 70. minutě Kniezek vyrazil míč rukou z prázdné brány, nařízenou penaltu Hledík suverénně proměnil a domácí šli do vedení. Když v 85. minutě unikl Macek obráncům, Mokrohajský špatně vyběhla míč nezasáhl. Macek stačil ještě v tísni nahrát Černému, který do prázdné branky završil výhru domácích 2:0.

Zdramatizovaný finiš

Proti Spartaku Sokolovo (Bohemians) měl Hradec nastoupit v neděli 15. května, ale zápas byl kvůli tomu, že soupeř hrál v Halle přátelák při dojezdu etapy Závodu míru, o 11 dnů odložen. Na odložený ligový duel přišlo v Praze 16 tisíc diváků a od začátku utkání bylo zřejmé, že se domácí pustí do vedoucího celku ligy s velkou chutí. Šli také krátce před přestávkou do vedení, brzy po ní ještě Hledík vyrovnal. Ale pak už góly stříleli jen domácí, konečný výsledek byl 1:4.

Liga se blížila do finiše. Černobílí i přes vysokou prohru v Ďolíčku stále drželi první místo se třiceti body, ale Dukla a Slovan Bratislava se jim dotáhly na dosah. Stále ještě největší favorité na zisk titulu měli 29, respektive 28 bodů a zkušenost hovořila pro ně. Jenže tou disponoval i Zástěra - a vymyslel řešení pro napjatou situaci. Hradec čekaly dva domácí zápasy v řadě, první z nich proti Slovanu. „Před nimi nás pan Zástěra kvůli odlehčení atmosféry vzal na soustředění do Lázní Bohdaneč. Hráli jsme tam ruské kuželky. Soutěžili jsme třeba o tři hrušky nebo jablka, lázeňští hosté se na nás chodili dívat. Přišlo i sto lidí,“ vybavuje si na tu dobu neobvyklý tah Pokorný.