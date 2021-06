Premiéra ukáže další dvě možné posily. Hradec čeká příprava s Bohemians

Fotbalisté Hradce Králové možná v první přípravě na návrat do nejvyšší soutěže ukáží hned tři nové hráče. Do utkání s Bohemians Praha, které začne v Opatovicích dnes hodinu před polednem, mohou nastoupit obránci Štěpán Harazim a Jakub Klíma, k nim by se mohl připojit také brankář Vilém Fendrich.