Šance na Baníku? Bude to zápas kdo s koho, míní hradecký Gabriel

V tom zápase jste si moc šancí nevypracovali a naopak soupeř jich měl hned několik a vaši obranu často dokázal překonat. Velké poučení?

Pravdou je, že něco podobného jsme na podzim nezažili. Nikdo nemohl říct, že jsme v obraně děraví. Už se k tomu ale nechci vracet, v týdnu jsme si s klukama dali v trénincích pořádně do těla, pořád spolu držíme. Nic jiného bych za tím nehledal.

Ani při pohledu na dosavadní jarní výsledky, z nichž sice vyčnívá zmíněná výhra v Plzni, ale pak byly tři zápasy bez vítězství?

Z možných dvanácti bodů máme čtyři, což mohlo být i horší. Je však třeba říct, že teď není nikdo z nás spokojený s tím, jak hrajeme. A když se nedaří hra, bodů sbíráte méně. Já však věřím, že rychle někde uhrajeme devět bodů, možná i víc. Potřebujeme se hlavně ukázat v zápasech se slabšími týmy. Porazit Pardubice, Zlín, se kterými jsme na podzim ztratili.

V neděli můžete začít na Baníku, který ale patří do trochu jiné kategorie. Co vás v Ostravě čeká?

Baník je nepříjemný soupeř. Uvidíme, co předvede pod trenérem Hapalem, ten na podzim u týmu ještě nebyl. Dobře ho znám a myslím si, že se budou snažit o něco víc. Připravujeme se na zápas po taktické stránce a je pouze na nás, abychom tam nechali všechno a měli i trochu štěstí, bez kterého to nejde.

Baník poslední dva zápasy prohrál, je to pro vás výhoda?

V poslední době to u něj také není žádná sláva, bude to zápas kdo s koho.

Ve vyrovnané tabulce opravdu důležitý.

Teď je to tak, že ať hrajete s kýmkoliv a prohrajete, okamžitě se ocitáte pod ním. Něco jako předjíždění ve formuli jedna, střídáme si políčka nahoru a dolů. Doufám, že v cíli budeme dřív než ostatní.

Jste sice stále v horní polovině prvoligové tabulky, ale moc velký náskok před týmy pod vámi nemáte. Připouští si mužstvo ten tlak?

Ve svém životě jsem nic podobného ještě nezažil. Na Spartě, kde jsem byl od dětství, jsme byli první a když ne, tak druzí. Musím říct, že jsem žil trošku v této bublině. Na druhou stranu tohle má něco do sebe, protože si uvědomíte, o čem to všechno je, že vždycky nemáte všechno pod nosem. Věřím, že se nám úspěch někde podaří ubojovat, byť za jakoukoliv cenu, a lidi z nás budou mít radost.