Hradecký objev Zadražil má jasné přání: Zůstat v brance a navázat na jaro

Nedělní generálku na nový prvoligový ročník ale Zadražil odchytal v základní jedenáctce, z čehož se lze usuzovat, že přes léto o pozici neotřesitelné jedničky nepřišel.

„Bylo to pro mě něco nového, myslím si ale, že jsem se s tím popral docela dobře,“ uvedl stále teprve třiadvacetiletý gólman.

Přitom Hradec neprožíval úplně jednoduchou sezonu. Co podle vás stálo za jarním vzepětím?

Souhlasím s tím, že jsme si prošli několika změnami, hlavně na trenérských postech, a věcmi, které s tím souvisejí. Troufám si říct, že se to do finální podoby, která nám opravdu sedla, vyladilo s příchodem trenéra Horejše a asistenta Váchy. Právě defenzivu jsme vyladili do super formy. V lize třetí nejlepší obrana - na tom to asi bylo nejvíc vidět.

Stejně jako vy za ní, když něco hořelo. Jaký byl váš nejsilnější zážitek z průlomového půlroku v kariéře?

Těžko říct, asi zápas na Letné proti Spartě, který jsme sice prohráli, ale atmosféra byla skvělá. Tam jsem si říkal, že jsem konečně v bráně a nekoukám jenom z lavičky. A pak domácí zápasy. Většinou byl skoro plný stadion a když přišel závěrečný hvizd a my jsme s lidmi mohli sdílet radost z výhry, to byl vždycky opravdu velký zážitek. Je jejich velkou zásluhou, že na jaře byly naše výsledky tak dobré.

Před vámi je nová sezona, tu předcházející jste kvůli tomu, že jste se dostali až do zápasu o Evropu, měli hodně dlouhou. Stačil jste si odpočinout?

Samozřejmě ji naše úspěchy ovlivnily a jen škoda, že se nám až nečekanou možnost zahrát si v evropském poháru nepovedlo dotáhnout do konce. A volno jsem strávil tak, jak ho mám rád. Zašel jsem na ryby, byl hodně času v lese a samozřejmě jsme s přítelkyní byli také u moře.

Ani leteckou akrobacií nezabránil hradecký brankář Adam Zadražil gólu olomouckého útočníka Lukáše Juliše.

Po návratu z dovolené jste dostali do brankářské skupiny novou posilu Matyáše Wágnera.

Po odchodu Milana (Knoblocha) bylo jasné, že někdo přijde. Jde o rozhodnutí vedení klubu, nemám s tím problém. Trochu ho známe, je to mladý kluk, gólman reprezentační jednadvacítky. Pro mě to je dobrý, protože konkurence v týmu vzroste. Vždycky je lepší, když člověk neusíná na vavřínech a nemá takovou jistotu. Za jeho příchod jsem rád.

Nejvíc nových hráčů přišlo do ofenzivy, jak současné posilování týmu vnímáte?

Pozitivně, na mě to dělá velmi dobrý dojem. Myslím, že to jde neustále dopředu, cítím z toho sílu, věřím, že Hradec ukáže, že v lize bude v horní polovině ligy a že se do Hradce pro body jezdit nebude.

Dáváte si cíle pro nový ligový ročník, který za pár dnů začne?

Mým osobním cílem je hlavně setrvat v brance, což je pro mě nejdůležitější. Týmově bychom chtěli určitě navázat na jaro, aby kontinuálně pokračovalo to, co jsme předváděli na jaře. Myslím tím výkonnost a sbírání bodů. Nechci říkat nějaké konkrétní umístění, ale zkrátka bych chtěl, abychom se prezentovali dobrým fotbalem.